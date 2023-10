Małgorzata Socha należy do gwiazd, które bardzo cenią sobie prywatność. Aktorka nieczęsto pokazuje swoją rodzinę i zawsze dba o to, by zasłaniać twarze swoich pociech. Także mąż aktorki - Krzysztof Wiśniewski - rzadko pojawia się w mediach społecznościowych artystki. Teraz z okazji 14. rocznicy ślubu Małgorzata Socha zrobiła wyjątek i opublikowała w sieci romantyczne kadry z ukochanym.

Małgorzata Socha świętuje 14. rocznicę ślubu

Świat show-biznesu przyzwyczaił nas do tego, że zagraniczni i rodzimi celebryci chętnie dzielą się swoją prywatnością, nieczęsto zdradzając nawet najbardziej intymne szczegóły swojego życia. I podczas gdy Anna i Robert Lewandowscy pozują na Sycylii w obłędnie drogich szlafrokach od Dolce&Gabbana, a Małgorzata Rozenek chwali się w sieci finałem przeprowadzki do nowego domu, wiele gwiazd wciąż stara się ukrywać przed fanami swoją codzienność. Należy do nich m.in. Małgorzata Socha. I choć aktorka od czasu do czasu pokazuje w sieci fragmenty swojej posiadłości, to widok jej męża na Instagramie jest prawdziwą rzadkością. Nic więc dziwnego, że najnowsze zdjęcia gwiazdy "Przyjaciółek" sprawiły, że w sieci zawrzało.

Małgorzata Socha pochwaliła się romantycznymi kadrami w towarzystwie męża, z którym w miniony piątek, 8 lipca, świętowała 14. rocznicę ślubu.

- Bez emocji? Bez miłości? Nie u nas!???? 14. rocznica ślubu????Świętujemy! Kiedy to minęło?????? - napisała na Instagramie Małgorzata Socha.

Pod postem w mgnieniu oka pojawiła się masa komplementów oraz gratulacji.

- Gratulacje!!!????????❤️❤️ - ❤️❤️❤️ I kolejnych wspólnych lat w szczęściu i miłości❤️❤️❤️ - Miłości na dalsze lata ❤️❤️ - To dopiero zaledwie początek ????Wszystkiego najlepszego na dalsze lata razem ❤️ - komentują zachwyceni fani.

Nie zabrakło też wielu ciepłych słów od przyjaciół z show-biznesu, w tym od Natalii Kukulskiej, Agnieszki Sienkiewicz czy Katarzyny Ankudowicz.

- Kochamy Was!!!❤️❤️ - napisała Natalia Kukulska. - Uwielbiam !!! Oboje ❤️ - wtóruje Agnieszka Sienkiewicz. - Najlepsze życzenia!!!!???????????? - komentuje Katarzyna Ankudowicz.

Choć Krzysztof Wiśniewski rzadko pojawia się w mediach społecznościowych żony, to niemal każde zdjęcie, na którym Małgorzata Socha pokazuje ukochanego, robi furorę wśród fanów aktorki.

Ostatnio Małgorzata Socha tak mówiła o swoim małżeństwie:

- Nie ma idealnych małżeństw, nawet nie trzeba się na to silić. Nasze też nie jest idealne. A z drugiej strony ważne jest to, żeby siebie słuchać. I tak jak zawsze powtarzałam, najważniejszy jest kompromis, który powinien być dwustronny. Nie tylko kobiety muszą iść na kompromisy. Nie, nie nie, dziewczyny. Bez przesady dziewczyny. Walczmy o siebie! - wyznała Małgorzata Socha w rozmowie z "Faktem".

Biorąc pod uwagę głośne rozstania jej show-biznesowych kolegów i koleżanek, trudno się dziwić temu, że artystka woli nie otwierać drzwi do swojego życia prywatnego. Przypomnijmy, że w ostatnim czasie głośno jest o rozstaniu Maffashion i Sebastiana Fabijańskiego, rychłym rozwodzie Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego, czy rozpadzie związku Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela po 17 wspólnych latach.

Małgorzacie Sosze i Krzysztofowi Wiśniewskiemu życzymy dużo miłości i jak najwięcej wspólnie przeżytych lat!

Kim jest mąż Małgorzaty Sochy?

Małgorzata Socha i Krzysztof Wiśniewski pobrali się 8 lipca 2008 roku i od tamtej chwili są nierozłączni. Ukochany aktorki jest absolwentem politechniki i pracuje jako inżynier. Pomimo ogromnej popularności swojej żony, Krzysztof Wiśniewski stroni od show-biznesu i rzadko pojawia się u boku partnerki zarówno na czerwonym dywanie, jak i mediach społecznościowych. Zakochani wychowują trójkę dzieci: Zosię, Barbarę i najmłodszego Stanisława.