Tak Małgorzata Socha ubrała się na randkę z mężem! Fani: "Ale ogień"

Małgorzata Socha , która ostatnio podbija serca widzów rolą Ingi w " Przyjaciółkach ", bardzo chroni swoją prywatność. Choć aktorka jest aktywna na Instagramie, to jednak nie zdradza zbyt wielu szczegółów ze swojego prywatnego życia. Wyjątkowo rzadko pokazuje zdjęcia dzieci, a jeśli już to robi, to nigdy nie pokazuje ich twarzy. Podobnie jest z mężem - Krzysztofem Wiśniewskim, z którym ma bardzo mało zdjęć na swoim profilu. Tym razem Małgorzata Socha zrobiła wyjątek i pochwaliła się zdjęciami ukochanego. Nie bez powodu! Małgorzata Socha pokazała swojego męża Małgorzata Socha przebywa obecnie w Londynie, gdzie - jak się okazuje - odpoczywa bardzo aktywnie. Ostatnie dni spędziła uprawiając jogging, co chętnie dokumentowała na swoim profilu. Ale to nie wszystko, bo właśnie ujawniła, że była również kibicem swojego męża, który brał udział w londyńskim maratonie! Warto dodać, że maraton w Londynie to prestiżowe wydarzenie. Zjawił się na nim nawet sam książę Harry. Małgorzata Socha nie pochwaliła się zdjęciem z księciem, ale za to pokazała swojego szczęśliwego męża, który pozował z medalem. Duma mnie rozpiera!!! London Marathon zaliczony 💪 - napisała aktorka. Gratulujemy! :) Kim jest mąż Małgorzaty Sochy? Małgorzata Socha i jej mąż Krzysztof Wiśniewski znają się od lat. Aktorka zdradziła kiedyś, że poznała swojego męża, gdy miała zaledwie 16 lat. On miał wtedy 19 i pracował jako ratownik w Darłówku. To była miłość od pierwszego wejrzenia, ale niestety przez lata para żyła na odległość - ona w Warszawie, a on w Poznaniu. Małgorzata Socha zdradziła, że w pewnym momencie nie mogła już wytrzymać życia w takiej relacji. Czułam, że jeśli nie weźmiemy ślubu, to...