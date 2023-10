Anna i Robert Lewandowscy polecieli do Włoch, a dokładne na Sycylię, na pokaz Alta Moda Dolce&Gabbana. Na swoim Instagramie w ramach współpracy z marką zaprezentowali nowe stylizacje, utrzymane w podobnym tonie. Stroje gwiazd inspirowane są... bogatą w kolorystkę ceramiką z XIV wieku, co też szybko zauważyli internauci, którzy pozwolili sobie na odrobinę żartów, zwłaszcza z piłkarza. Zobaczcie!

Reklama

Anna i Robert Lewandowscy w strojach od Dolce&Gabbana

Anna i Robert Lewandowscy to jedna z najbardziej stylowych par w Polsce, co udowadniają przy każdym wielkim wyjściu. Od kilku miesięcy piłkarz i trenerka współpracują z największymi domami mody, a szczególnie upodobali sobie włoskich projektantów Dolce&Gabbana! Lewandowskich nie mogło więc zabraknąć na prestiżowym pokazie tej marki, który odbędzie się we Włoszech. Na Instagramie para pochwaliła się już pierwszymi kreacjami, które wzbudziły prawdziwą sensację! A wszystko przez bogate wzornictwo i... strój Roberta Lewandowskiego, a właściwie szlafrok z jedwabiu. Niektórym stylizacje pary bardzo przypadły do gustu:

Szałłł ???????????? - napisała Joanna Przetakiewicz Piękne te stroje ???? uwielbiam takie kolorki i wzory ???? Uwielbiam to w jaki sposób bawi się Pani modą???? - piszą internauci

Inni zaczęli nieco żartować z pary, zwłaszcza z Roberta:

Wyglądacie jak porcelana z Chodzieży Dwa wazony z dynastii Ming Piękne :) Chociaż wzór przypomina portugalskie płytki azulejos ???? Przepraszam może i to Dolce ale skojarzyło mi się z porcelaną Bolesławiec ???????????????????? Piękna Pani stylizacja piękne Włochy i cudne D&G ale czy naprawdę Pan Robert musi brnąc w coś takiego …

Trzeba przyznać, że obok Ani i Roberta nie można przejść obojętnie. Tak jak obok cen tych kreacji. Komplet, na jaki zdecydowała się Anna Lewandowska (kombinezon, okulary i chusta) to koszt około 21 tysięcy złotych, zaś szlafrok piłkarza można kupić za około 14 tysięcy (co i tak nie przebija słynnego dresu Roberta Lewandowskiego)

Skusicie się?

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Reklama

Zobacz także: Anna i Robert Lewandowscy wrócili z wakacji. Zamiast prywatnego odrzutowca, kolejka i poczekalnia