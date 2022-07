Małgorzata Rozenek świętuje finał przeprowadzki konfetti i kwiatami. „I kto to teraz posprząta?"

Małgorzata Rozenek jest już zmęczona swoją przeprowadzką! Gwiazda TVN podczas relacji na InstaStories opublikowała krótki film, w którym narzeka na to, co dzieje się w nowym domu. Małgorzata Rozenek razem z rodziną zaledwie kilka dni temu zamieszkała w ogromnej willi, jednak do tej pory nie rozpakowała wszystkich kartonów. Żona Radosława Majdana porównała swoją przeprowadzkę do... macierzyństwa! Małgorzata Rozenek ma juz dość przeprowadzki Małgorzata Rozenek już jakiś czas temu przyznała, że razem z rodziną chce zamieszkać w nowym domu. Ostatnio Radosław Majdan w wywiadzie dla "Party" zdradził, że ich dom powstanie najwcześniej za dwa lata, ale na początku wakacji Małgorzata Rozenek zaskoczyła swoich fanów informacją o przeprowadzce do stylowej willi. Szybko okazało się, że jest to jedynie "tymczasowy dom", który należy do znanego restauratora- Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan wynajmują rezydencję od Wojciecha Modesta Amaro. Małgorzata Rozenek przywiozła do luksusowej willi blisko 200 kartonów, które teraz pomaga jej rozpakować firma specjalizująca się w przeprowadzkach i urządzaniu przestrzeni. I chociaż gwiazda TVN może liczyć na pomoc wielu osób, to po kilku dniach przeprowadzki przyznała, że zaczyna się tym wszystkim denerwować. Działamy, emocje sięgają zenitu i nie ukrywam, że jest trochę nerwowo- znaczy wszyscy są spokojni tylko ja jestem już totalnie zdenerwowana tym wszystkim. Po prostu wiecie jak to jest, to juest trochę tak, że już masz poczucie, że non stop jesteś w tej przeprowadzce a dociera do ciebie, że jeszcze tyle przed tobą- Małgorzata Rozenek wyznała na InstaStories. Zobacz także: Małgorzata-Rozenek Majdan pokazała, jak wygląda dzień Henia w nowej willi. Pochwaliła się sypialnią Małgorzata Rozenek w pewnym momencie porównała przeprowadzkę do...