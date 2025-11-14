Niemal każda stylizacja Małgorzaty Rozenek-Majdan może być inspiracją do stworzenia nonszalanckiego, ale eleganckiego looku. Tak też jest w przypadku jej najnowszego outfitu. Paparazzi uchwycili gwiazdę TVN na spacerze ulicami Warszawy, a my patrzymy tylko na jej stylizację. Prowadząca "Bez kompleksów" postawiła na ultra modną kurtkę wpisującą się w najgorętsze trendy na sezon jesień-zima 2025/2026, ale to warte fortunę dodatki sprawiają, że trudno oderwać od nich wzrok. Popatrzcie tylko na tę torebkę!

Małgorzata Rozenek mknie ulicami Warszawy. Nowe zdjęcia paparazzi

Małgorzata Rozenek-majdan nie bez powodu uznawana jest za jedną z najlepiej ubranych kobiet w polskim show-biznesie. Jej modowe wybory od lat stanowią inspirację dla setek tysięcy fanek. Gwiazda TVN i właścicielka marki modowej z powodzeniem łączy najgorętsze trendy z uwielbianą przez siebie klasyczną estetyką "old money".

Niedawno Małgorzata Rozenek-Majdan zaskoczyła stylizacją na Halloween przebierając się za inną ikonę stylu prosto z Hollywood - Kris Jenner. Teraz ukochana żona Radosława Majdana ponownie przykuła uwagę paparazzi swoim calualowym lookiem, jaki wybrała na spacer ulicami Warszawy.

Małgorzata Rozenek w modnej kurtce na zimę 2025

Choć w okresie jesienno-zimowym Małgorzata Rozenek-Majdan zazwyczaj stawia na świetnie skrojone, eleganckie wełniane płaszcze, tym razem gwiazda TVN skusiła się na modną kurtkę typu "aviator". Ciemną skórzaną kurtkę z kożuszkowym kołnierzem zestawiła z optycznie wydłużającymi jej smukłe i niebotycznie długie nogi skórzanymi spodniami typu flare.

Całość stylizacji dopełnił elegancki czarny golf oraz ekstrawaganckie botki z ostrym noskiem. Trzeba przyznać, że w takim wydaniu Małgorzata Rozenek-Majdan wygląda niczym modelka na topowym Fashion Weeku.

Małgorzata Rozenek z zegarkiem za 53 tysiące i torebką za ponad 100 tysięcy

Już od czasów "Perfekcyjnej Pani Domu" prezenterka przyzwyczaiła swoich fanów do tego, że przykłada wagę do najmniejszych szczegółów, tak jest nie tylko w kwestii wystroju wnętrz nowej posiadłości Małgorzaty Rozenek-Majdan i jej rodziny, ale też w przypadku zawodowych projektów, makijaży, fryzur oraz stylizacji.

Podczas jesiennego spaceru ulicami Warszawy gwiazda TVN postawiła bowiem nie tylko na wyszukane buty, ale też dodatki warte fortunę. Popatrzcie tylko na jej zegarek. Model Serpenti Seduttori marki Bvlgari wykonany z 18-karatowego żółtego złota i stali nierdzewnej z diamentowym bezelem i białą tarczą z masy perłowej kosztuje bagatela 53 tys. złotych. To jeszcze nie wszystko.

Małgorzata Rozenek-Majdan zdecydowała się również na uwielbianą przez kobiety show-biznesu torebkę Birkin marki Hermès za 118 tys. złotych, do której dołączyła fantazyjne breloczki w tym modny w mediach społecznościowych breloczek z jamnikiem.

