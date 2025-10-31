Małgorzata Rozenek nie przestaje zaskakiwać. Z okazji Halloween postanowiła wystylizować się na Kris Jenner. Jak wyznała - wybór tegorocznej stylizacji wynikał głównie z tego, że obie uwielbiają zmiany.

Małgorzata Rozenek podbija polski show-biznes

Małgorzata Rozenek to postać w polskim show-biznesie, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Celebrytka zasłynęła jako prowadząca program "Perfekcyjna Pani Domu", emitowany w latach 2012-2014. Produkcja otworzyła jej drzwi do kariery i wkrótce zaczęły spływać kolejne telewizyjne propozycje. Celebrytkę mogliśmy oglądać jako gospodynię "Projektu Lady" czy "Dzień dobry TVN", a już niebawem zadebiutuje w roli prowadzącej zbliżającej się edycji "Królowej Przetrwania".

Rozenek prężnie działa w mediach społecznościowych, pokazując fanom zarówno projekty zawodowe, jak i rodzinną sielankę z mężem Radosławem Majdanem i trójką synów. Jej instagramowe konto obserwuje już ponad 1,5 miliona fanów. Tym razem gwiazda zaskoczyła przebraniem na Halloween.

Małgorzata Rozenek przebrała się za Kris Jenner

Halloween to idealny moment, by dać upust swojej wyobraźni. Doskonale pokazują to gwiazdy, które co roku zachwycają coraz bardziej oryginalnymi i pomysłowymi stylizacjami. Wśród nich znalazła się Małgorzata Rozenek, która w tym roku postanowiła zaskoczyć swoich fanów. Gwiazda przebrała się za... Kris Jenner.

To był rok zmian - dla mnie i dla Kris Jenner, dlatego wybór tegorocznego halloweenowego przebrania byl prosty. Ale nie tylko my wzięłyśmy życie w swoje ręce… a raczej w ręce (i skalpel) naszych lekarzy napisała.

Przy okazji zaprosiła widzów na swój nowy program "Bez kompleksów", który swoją premierę będzie miał już jutro, 1 listopada 2025 roku na antenie TVN7.

Osiem niezwykłych kobiet też odważyło się na zmianę - prawdziwą, z serca i głębokiego przekonania, że to dopiero początek… I choć Halloween to czas masek, my pokażemy, jak wygląda odwaga bez żadnej z nich czytamy.

Internauci byli zachwyceni przebraniem celebrytki i zasypali ją morzem komplementów. Docenili również dystans i wyjątkowe poczucie humoru celebrytki.

Już się nie mogę doczekać nowego programu. A przebranie mega

Brawo za dystans! Uwielbiam

Mistrzostwo świata pisali fani Rozenek.

