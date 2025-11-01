Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan od lat uchodzą za jedną z najbardziej zgranych i najgorętszych par w polskim show-biznesie. Oboje są atrakcyjni, ambitni, odnoszący sukcesy, a przede wszystkim traktują się z ogromnym szacunkiem i czułością, stanowiąc inspirację dla swoich fanów. Czy także po zejściu z czerwonego dywanu i z dala od blasku fleszy i mediów społecznościowych ich związek wygląda podobnie? W rozmowie z naszą reporterką Małgorzata Rozenek-Majdan zdobyła się na szczere wyznanie.

Małgorzata Rozenek-Majdan w szczerym wyznaniu o swoim małżeństwie

Dziś są jedną z najbardziej rozpoznawalnych par polskiego show-biznesu, ale jak podkreślała wielokrotnie Małgorzata Rozenek-Majdan początki ich relacji wcale nie były "bajkowe". Gwiazda TVN początkowo nie wierzyła, że jej związek ze słynnym piłkarzem może w ogóle się udać i z góry zakładała, że jest skazany na porażkę.

Moment, w którym ja poznałam Radzia, to był moment, w którym absolutnie, absolutnie nic nie miało prawa się udać. Ja absolutnie nie chciałam związku, absolutnie nie byłam na niego gotowa - mówiła jakiś czas temu w podcaście ''Porozmawiajmy przy herbacie...''.

Potajemne randki jednak przerodziły się w silną więź, a para w 2016 roku stanęła na ślubnym kobiercu. W połowie września br. zakochani świętowali 9. rocznicę ślubu, a ich fani wciąż się zastanawiają, czy łączy ich równie płomienne uczucie. W rozmowie z naszą reporterką, Małgorzata Rozenek-Majdan zabrała głos w sprawie swojej relacji z mężem.

To jest ogromne szczęście, że trafiliśmy na siebie i jesteśmy już 13 lat razem i to jest dla nas taki czas, w którym znamy się na tyle dobrze, że mamy poczucie ogromnego wsparcia, które dajemy sobie nawzajem - przyznała.

Małgorzata Rozenek-Majdan zdradziła prawdę o swoim mężu

W rozmowie z naszą reporterką Małgorzata-Rozenek zdradziła też, jak wygląda jej wspólne spędzanie czasu z Radosławem Majdanem zdradzając:

Ja z nim relaksuję się prawdziwie i to niezależnie od tego, czy robimy jakąś ultrafajną przygodę czy leżymy w domu. Ja z nim tylko potrafię wejść w taką fazę realnego relaksu. (...) W domu jestem zupełnie inna

Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co jeszcze zdradziła nam Małgorzata Rozenek-Majdan.

