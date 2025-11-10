Małgorzata Rozenek-Majdan po raz kolejny udowodniła, że nie boi się zmian. Gwiazda TVN, znana z licznych metamorfoz, opublikowała w swoich mediach społecznościowych filmik dokumentujący kolejną fryzjerską przemianę. Podczas wizyty w salonie fryzjerskim zdecydowała się na odświeżenie wizerunku.

Nowa fryzura Małgorzaty Rozenek-Majdan

Nowy tydzień, nowa fryzura - tak Małgorzata Rozenek napisała na swoim InstaStories, zachęcając fanów do obejrzenia rolki z jej wizyty w salonie fryzjerskim. Prezenterka odświeżyła kolor włosów i delikatnie je podcięła.

Reakcje internautów były niemal pozytywne. Pod filmikiem, który Małgorzata Rozenek opublikowała w sieci, pojawiło się mnóstwo komplementów. „Wreszcie nie wyglądają jak przedłużane”, „Pięknie pani Małgosiu”, „Super zmiana, przepiękna fryzura z klasą” - to tylko niektóre z licznych komentarzy.

Czy nowa fryzura Małgorzaty Rozenek-Majdan to zapowiedź kolejnego projektu z udziałem gwiazdy? Niedawno została prowadzącą program "Bez kompleksów", w którym bohaterki mogą przejść totalną przemianę. Jak widać, gospodyni programu nie może zostawać w tyle.

