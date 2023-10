W sobotni wieczór na instagramowym profilu Małgorzaty Rozenek wylądowało zdjęcie, którym ta wspiera społeczność LGBT oraz Paradę Równości, która właśnie odbywa się w Warszawie. "Perfekcyjna Pani domu" zrobiła to w wielkim stylu - w niesamowitej kreacji! Fani już ruszyli z licznymi komentarzami! Jednak nie tylko ona wsparła inicjatywę! Kto jeszcze?

Małgorzata Rozenek i inne gwiazdy wspierają Paradę Równości

Nie da się ukryć, że Małgorzata Rozenek to osoba, która nie tylko pojawia się na najważniejszych, medialnych wydarzeniach, ale także angażuje się społecznie. Obecny weekend był dla niej wyjątkowo intensywny, ponieważ ta wyjechała do Łodzi. Na miejscu Małgorzata Rozenek wystąpiła na gali See Bloggers, gdzie nie tylko opowiedziała o swojej internetowej działalności, ale także zachwyciła swoją elegancką, białą stylizacją. To właśnie z tego powodu nie mogła osobiście wziąć udziału w warszawskiej Paradzie równości, która odbywała się tego samego dnia - 17. czerwca. Ta jednak wsparła inicjatywę online.

W dzień Parady na Instagramowym profilu gwiazdy wylądował kolorowy wpis:

- Tęczowi przyjaciele ???????? zawsze możecie na mnie liczyć ???????? #loveislove ❤️???????????????????????? - napisała.

Rok temu Małgorzata Rozenek zaskoczyła stylizacją na Paradę Równości. Wówczas pokazała się w zielonej, neonowej, dopasowanej sukience mini z wielkimi skrzydłami. Nie inaczej było w tym roku - gwiazda zaskoczyła równie barwną stylizacją. Tym razem, do zdjęcia pozowała w tęczowej, tiulowej i falbaniastej sukni do ziemi, trzymając w ręku równie kolorowy, tęczowy parasol.

Pod postem Małgorzata Rozenek posypały się liczne komentarze:

- Moje Córki mówią, że piękna suknia ???? Starsza zna symbolikę tęczy, młodsza jeszcze nie, ale siostra jej właśnie wytłumaczyła i słyszę "Woooow to jest jeszcze piękniejsza!" ???????? Jestem dumna max i takich ludzi wkoło Wam życzę - kochających bez względu na wszystko! ❤️ Pani Małgosiu jest Pani niesamowita! - Kolorowy ptak, super, ze jesteś sobą zawsze. - Przepięknie ????????????????

Małgorzata Rozenek nie była jednak jedyną gwiazdą, która wsparła inicjatywę. Na Paradzie równości pojawiła się także m.in. Julia Wieniawa, Maffashion, Jessica Mercedes czy Magdalena Wójcik.

