Małgorzata Rozenek zaskoczyła stylizacją na Paradę Równości. ZDJĘCIA

Radosław Majdan to ulubieniec teściowej? Nie zgadniecie, co dostał od niej w prezencie świątecznym!

Radosław Majdan to ulubieniec teściowej? Nie zgadniecie, co dostał od niej w prezencie świątecznym!

Radosław Majdan spędził święta w rodzinnych stronach swojej żony, Małgorzaty Rozenek - Majdan . Oczywiście pod choinką nie zabrakło dla niego wyjątkowych prezentów. Prowadząca "Projekt Lady" postanowiła pochwalić się na swoim Instagramie niespodzianką, którą przygotowała dla Radosława Majdana jej mama! Jak przyznał sam sportowiec, teściowa sama sobie wysoko zawiesiła poprzeczkę! Zobaczcie sami. Zobacz także: Cichopek, Lewandowscy, Bomba, Rozenek i inni! Tak polskie gwiazdy spędzają tegoroczne święta Teściowa Radosława Majdana przygotowała dla niego miłą niespodziankę. Internauci: "to najlepszy prezent" Dla Małgorzaty Rozenek - Majdan i Radosława Majdana, były to naprawdę wyjątkowe święta Bożego Narodzenia. Małżeństwo po raz pierwszy świętowało je w powiększonym składzie - z synkiem Henryczkiem. Narodziny maluszka były spełnieniem marzeń tej pary. Chłopiec jest ich prawdziwym oczkiem w głowie i często możemy zobaczyć jego zdjęcia w mediach społecznościowych Małgorzaty Rozenek. Jednak tym razem gwiazda postanowiła pochwalić się prezentem, który dostał Radosław Majdan od swojej teściowej. Wygląda na to, że mąż Małgorzaty Rozenek jest prawdziwym ulubieńcem mamy gwiazdy. Okazało się, że dostał od niej coś wyjątkowego! Coroczna tradycja obdarowywania Radzia (przez moją mamę) swetrami świątecznymi, w tym roku została wzbogacona o czapki 😂😂😂🤦‍♀️ wyglądamy jak wyglądamy, ale bawiliśmy się świetnie 🤣 chociaż #georgiomajdani nie poczuł świątecznego klimatu 😜 Radzio mówi: że teściowa, samej sobie wysoko zawiesiła poprzeczkę 🤣😂😂😂 co będzie w przyszłym roku? 😂😂😂🤔 - napisała Małgorzata Rozenek. Internautom bardzo przypadł do gustu taki prezent, o czym dali znać w komentarzach pod postem....