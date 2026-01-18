Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan pojawili się wspólnie na prestiżowej gali Wektorów 2026, przyciągając uwagę wszystkich obecnych. Uśmiechnięci i pełni klasy, pozowali razem na czerwonym dywanie, wzbudzając podziw wśród uczestników wydarzenia. Wśród gości nie zabrakło też Omeny Mensah i Rafała Brzozki. Małgorzata Rozenek zachwyciła na czerwonym dywanie stylizacją w wersji "all white", ale tylko spójrzcie na tę fryzurę w hollywoodzkim stylu...

Oszałamiająca stylizacja Małgorzaty Rozenek od Violi Piekut

Małgorzata Rozenek-Majdan od lat przyciąga uwagę, a po ostatniej metamorfozie stała się jedną z gwiazd, o którem media rozpisują się najwięcej. Na gali Wektorów 2026 celebrytka skradła show dzięki swojej zjawiskowej stylizacji. Małgorzata Rozenek zaprezentowała się w białej, dopasowanej sukni projektu Violi Piekut, która perfekcyjnie podkreśliłą jej figurę i wpisała się w trend "all white". Kreacja miała długie rękawy, subtelne marszczenia i wypadła niezwykle efektownie.

Stylizację uzupełniała jasna, torebka o modnym kształcie, ale nie sposób nie zwrócić uwagi na fryzurę. Hollywoodzkie loki w zamierzonym nieładzie prezentowały się doskonale. Całość przywodziła na myśl klimat hollywoodzkich premier i podkreślała elegancki wizerunek Małgorzaty Rozenek-Majdan, o który gwiazda mocno dba.

Z kolei Radosław Majdan zdecydował się na klasyczną elegancję i wybrał prostą, ale niebanalną stylizację. Założył czarny garnitur, czarną koszulę i muchę, co stworzyło elegancki look.

Komentarze na temat kreacji Małgorzaty Rozenek

Internauci zgodnie podkreślali, że Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan prezentowali się niczym na okładce luksusowego magazynu. Elegancja, idealnie dobrane stylizacje i nienaganna prezencja sprawiły, że wielu okrzyknęło ich najlepiej ubraną parą wieczoru. To nie pierwszy raz, gdy Majdanowie wzbudzają zachwyt swoją obecnością na oficjalnych wydarzeniach.

Pięknie wyglądaliście

Pięknie, w tej sukience jak bogini

Zachwycam się cudo

