Małgorzata Rozenek w stylizacji "all white" olśniła na gali, ale wszyscy patrzą na jej fryzurę
Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan pojawili się razem na gali Wektorów, przyciągając spojrzenia wszystkich gości. Gwiazda TVN zaprezentowała się w oszałamiającej sukni od Violi Piekut, a Radosław Majdan zadał szyku w perfekcyjnie skrojonym garniturze. Tylko spójrzcię na tę parę!
Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan pojawili się wspólnie na prestiżowej gali Wektorów 2026, przyciągając uwagę wszystkich obecnych. Uśmiechnięci i pełni klasy, pozowali razem na czerwonym dywanie, wzbudzając podziw wśród uczestników wydarzenia. Wśród gości nie zabrakło też Omeny Mensah i Rafała Brzozki. Małgorzata Rozenek zachwyciła na czerwonym dywanie stylizacją w wersji "all white", ale tylko spójrzcie na tę fryzurę w hollywoodzkim stylu...
Oszałamiająca stylizacja Małgorzaty Rozenek od Violi Piekut
Małgorzata Rozenek-Majdan od lat przyciąga uwagę, a po ostatniej metamorfozie stała się jedną z gwiazd, o którem media rozpisują się najwięcej. Na gali Wektorów 2026 celebrytka skradła show dzięki swojej zjawiskowej stylizacji. Małgorzata Rozenek zaprezentowała się w białej, dopasowanej sukni projektu Violi Piekut, która perfekcyjnie podkreśliłą jej figurę i wpisała się w trend "all white". Kreacja miała długie rękawy, subtelne marszczenia i wypadła niezwykle efektownie.
Stylizację uzupełniała jasna, torebka o modnym kształcie, ale nie sposób nie zwrócić uwagi na fryzurę. Hollywoodzkie loki w zamierzonym nieładzie prezentowały się doskonale. Całość przywodziła na myśl klimat hollywoodzkich premier i podkreślała elegancki wizerunek Małgorzaty Rozenek-Majdan, o który gwiazda mocno dba.
Z kolei Radosław Majdan zdecydował się na klasyczną elegancję i wybrał prostą, ale niebanalną stylizację. Założył czarny garnitur, czarną koszulę i muchę, co stworzyło elegancki look.
Komentarze na temat kreacji Małgorzaty Rozenek
Internauci zgodnie podkreślali, że Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan prezentowali się niczym na okładce luksusowego magazynu. Elegancja, idealnie dobrane stylizacje i nienaganna prezencja sprawiły, że wielu okrzyknęło ich najlepiej ubraną parą wieczoru. To nie pierwszy raz, gdy Majdanowie wzbudzają zachwyt swoją obecnością na oficjalnych wydarzeniach.
Pięknie wyglądaliście
Pięknie, w tej sukience jak bogini
Zachwycam się cudo
