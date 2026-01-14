Agnieszka Kotońska, znana przede wszystkim z udziału w programach "Gogglebox. Przed telewizorem" oraz "Królowa przetrwania", znana jest nie tylko z ogromnego poczucia humoru, dystansu do siebie, ale też zamiłowania z dzielenia się z fanami swoją codziennością. Gwiazda TTV opublikowała ostatnio nagranie, a w sieci zawrzało. Internauci przecierają oczy ze zdumienia i jednomyślnie komentują, że Agnieszka Kotońska łudząco przypomina Małgorzatę Rozenek-Majdan. W sekcji komentarzy wybuchło prawdziwe poruszenie.

Agnieszka Kotońska niczym Małgorzata Rozenek. Teraz ciężko je odróżnić

Agnieszka Kotońska po tym, jak zrzuciła ponad 40 kilogramów, coraz śmielej chwali się w sieci swoją sylwetką i modowymi wyborami. Niedawno Agnieszka Kotońska pochwaliła się swoją metamorfozą, a teraz opublikowała na Instagramie zaskakujące nagranie, a fani mówią wprost, że gwiazda "Gogglebox" łudząco przypomina Małgorzatę Rozenek-Majdan.

Na nagraniu celebrytka prezentuje na wideo brązową marynarkę i pozuje do obiektywu.

Kocham modę i kocham bawić się kolorami. To, jak widzicie mnie na zewnątrz, jest odbiciem tego, jaka naprawdę jestem w środku. pisze Kotońska we wpisie.

Choć wpis dotyczy jej podejścia do mody i dobierania własnego stylu, internauci zwracają uwagę na jedno. Teraz trudno odróżnić ją od innej gwiazdy grupy TVN, Małgorzaty Rozenek-Majdan.

Internauci zachwyceni podobieństwem Kotońskiej do Rozenek

Pod opublikowanym wideo, pojawiło się mnóstwo komentarzy od internautów. Fani przecierają oczy ze zdumienia i piszą wprost: "Szok. Ładnie, ale Pani robi się klonem M. Rozenek", "Same Rozenkowe" - czytamy w komentarzach.

Wow w pierwszym momencie myślałam, że to Rozenek - piszą jednogłośnie internauci.

Sama Agnieszka odniosła się do komentarzy, podkreślając, że takie porównanie traktuje jako komplement. Dodała, że uważa Małgorzatę Rozenek za piękną kobietę, a podobieństwo między nimi jest dla niej wyłącznie "na plus". Na swoją relację dodała również wybrane komentarze, które podkreślały jej podobieństwo do polskiej celebrytki, dziękując za takie komplementy.

Dziękuję za komplement. A akurat Małgorzata Rozenek jest piękną kobietą i bardzo ją lubię, więc porównanie jak najbardziej na plus. odpisała na komentarz internautki.

Kotońska przeszła ogromną metamorfozę. Kiedyś ważyła 106 kilogramów

Agnieszka Kotońska przyznała, że kiedyś ważyła 106 kilogramów. Niektórzy pamiętają ją sprzed kilku lat, kiedy podczas udziału w programie "Gogglebox. Przed telewizorem" wyglądała zupełnie inaczej. Teraz, gdy schudła 40 kilogramów i postawiła na zabiegi upiększające, w niczym nie przypomina siebie z początków swojej przygody z telewizją.

W zeszłym roku Kotońska przeszła plastykę powiek, a także operację powiększenia piersi. Jak sama przyznała, udział w programach telewizyjnych dodał jej motywacji, by zadbać o siebie.

