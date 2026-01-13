Małgorzata Roznek-Majdan, choć od lat jest obecna w polskim show-biznesie, wciąż zaskakuje swoich fanów i media. Na bieżąco relacjonuje nie tylko swoje sukcesy zawodowe, lecz także prywatne chwile spędzone z mężem Radosławem Majdanem i ich uwielbianym przez internautów synkiem Heniem. Tym razem gwiazdę z małżonkiem uchwycili paparazzi, fotografując parę tuż po wyjściu z wielkiej Gali Mistrzów Sportu. W niektóre ujęcia aż trudno uwierzyć.

Małgorzata Rozenek-Majdan sfotografowana przez paparazzi tuż po gali

Małgorzata Rozenek-Majdan razem z Radosławem Majdanem pojawili się w rolach gości podczas Gali Mistrzów Sportu. Od razu zachwycili wszystkich przybyłych oraz fotoreporterów swoimi stylizacjami. Małgorzata wybrała na tę szczególną okazję szykownie prezentującą się długą suknię w popularnym w tym sezonie, brązowym kolorze. Klasyczny, prosty fason do ziemi z modnymi, dłuższymi rękawami oraz charakterystycznym upięciem u boku zyskał na wyrazistości dzięki materiale pokrytym mieniącymi się w blasku fleszy diamencikami.

U boku zjawiskowej prezenterki elegancko prezentował się Radosław Majdan w trzyczęściowym smokingu. Czarne, klasyczne spodnie oraz kamizelkę uzupełnił o granatową marynarkę pokrytą finezyjnym tłoczeniem. Nie zabrakło też śnieżnobiałej koszuli oraz ponadczasowej, czarnej muszki.

Większą uwagą cieszą się jednak zdjęcia Małgorzaty Rozenek-Majdan zrobione tuż po gali. Na zimowych ulicach Warszawy gwiazda okryła się modnym, krótkim futerkiem z tak zwanego "misia", jednak nie zrezygnowała ze szpilek, w których bez zawahania kroczyła zaśnieżoną ulicą. Widok ten wywołał niemałe poruszenie wśród internautów, którym robi się zimno na sam widok ujęć paparazzi.

Czy Małgorzata Rozenek-Majdan wystąpi w "Tańcu z gwiazdami"?

Mimo że Małgorzata Rozenek-Majdan jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych, popularnych i wpływowych postaci medialnych w Polsce, to wciąż nie wzięła udziału w legendarnym już programie "Taniec z gwiazdami". Plotki o jej uczestnictwie w show wracają do mediów przed każdą nową edycją show, ale tym razem Rozenek sama postanowiła zdementować doniesienia.

Najbardziej bym chciała, żeby ten program był w TVN-ie, bo bym wtedy nie odmawiała, tylko sama bym się zgłosiła. wyznała Małgorzata Rozenek-Majdan w wywiadzie z Plejada.pl

Odmowy zaproszeń uzasadniła również prowadzeniem w nadchodzącej, wiosennej ramówce stacji TVN aż dwóch programów. Gwiazda już w marcu pokaże się telewidzom w nowej roli - prowadzącej popularnego programu "Królowa przetrwania".

Zobacz także:

Rozenek-Majdan w szpilkach na śniegu, fot. EOS

Rozenek-Majdan przed Galą Mistrzów Sportu

Małgorzata-Rozenek Majdan w "misiu" i szpilkach

Rozenek-Majdan z mężem przed Galą Mistrzów Sportu

Majdanowie razem po Gali Mistrzów Sportu

Rozenek po Gali Mistrzów Sportu 2025