Małgorzata Roznek-Majdan, choć od lat jest obecna w polskim show-biznesie, wciąż zaskakuje swoich fanów i media. Na bieżąco relacjonuje nie tylko swoje sukcesy zawodowe, lecz także prywatne chwile spędzone z mężem Radosławem Majdanem i ich uwielbianym przez internautów synkiem Heniem. Tym razem gwiazdę z małżonkiem uchwycili paparazzi, fotografując parę tuż po wyjściu z wielkiej Gali Mistrzów Sportu. W niektóre ujęcia aż trudno uwierzyć.

Małgorzata Rozenek-Majdan sfotografowana przez paparazzi tuż po gali

Małgorzata Rozenek-Majdan razem z Radosławem Majdanem pojawili się w rolach gości podczas Gali Mistrzów Sportu. Od razu zachwycili wszystkich przybyłych oraz fotoreporterów swoimi stylizacjami. Małgorzata wybrała na tę szczególną okazję szykownie prezentującą się długą suknię w popularnym w tym sezonie, brązowym kolorze. Klasyczny, prosty fason do ziemi z modnymi, dłuższymi rękawami oraz charakterystycznym upięciem u boku zyskał na wyrazistości dzięki materiale pokrytym mieniącymi się w blasku fleszy diamencikami.

U boku zjawiskowej prezenterki elegancko prezentował się Radosław Majdan w trzyczęściowym smokingu. Czarne, klasyczne spodnie oraz kamizelkę uzupełnił o granatową marynarkę pokrytą finezyjnym tłoczeniem. Nie zabrakło też śnieżnobiałej koszuli oraz ponadczasowej, czarnej muszki.

Większą uwagą cieszą się jednak zdjęcia Małgorzaty Rozenek-Majdan zrobione tuż po gali. Na zimowych ulicach Warszawy gwiazda okryła się modnym, krótkim futerkiem z tak zwanego "misia", jednak nie zrezygnowała ze szpilek, w których bez zawahania kroczyła zaśnieżoną ulicą. Widok ten wywołał niemałe poruszenie wśród internautów, którym robi się zimno na sam widok ujęć paparazzi.

Czy Małgorzata Rozenek-Majdan wystąpi w "Tańcu z gwiazdami"?

Mimo że Małgorzata Rozenek-Majdan jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych, popularnych i wpływowych postaci medialnych w Polsce, to wciąż nie wzięła udziału w legendarnym już programie "Taniec z gwiazdami". Plotki o jej uczestnictwie w show wracają do mediów przed każdą nową edycją show, ale tym razem Rozenek sama postanowiła zdementować doniesienia.

Najbardziej bym chciała, żeby ten program był w TVN-ie, bo bym wtedy nie odmawiała, tylko sama bym się zgłosiła.
wyznała Małgorzata Rozenek-Majdan w wywiadzie z Plejada.pl

Odmowy zaproszeń uzasadniła również prowadzeniem w nadchodzącej, wiosennej ramówce stacji TVN aż dwóch programów. Gwiazda już w marcu pokaże się telewidzom w nowej roli - prowadzącej popularnego programu "Królowa przetrwania".

2026.01.11 Warszawa FOT EXCL1
Rozenek-Majdan w szpilkach na śniegu, fot. EOS
2026.01.11 Warszawa FOT EXCL1
Rozenek-Majdan przed Galą Mistrzów Sportu
2026.01.11 Warszawa FOT EXCL1
Małgorzata-Rozenek Majdan w "misiu" i szpilkach
2026.01.11 Warszawa FOT EXCL1
Rozenek-Majdan z mężem przed Galą Mistrzów Sportu
2026.01.11 Warszawa FOT EXCL1
Majdanowie razem po Gali Mistrzów Sportu
2026.01.11 Warszawa FOT EXCL1
Rozenek po Gali Mistrzów Sportu 2025
2026.01.11 Warszawa FOT EXCL1
Małgorzata Rozenek-Majdan wchodzi do taksówki
