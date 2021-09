Małgorzata Rozenek nawet na chwilę nie zwalnia tempa! Do swoich zawodowych projektów może już dopisać kolejny. Gwiazda w rozmowie z portalem Pudelek.pl potwierdziła, że zagra w filmie u Patryka Vegi! Co więcej, ma być jedną z głównych postaci tej produkcji. Czy zagra samą siebie? Czy przechodzi szkolenie aktorskie? Sprawdźcie szczegóły! Zobacz także: Małgorzata Rozenek promuje "Projekt Lady" w stylizacji za ponad 15 tysięcy złotych! Te spodnie to hit jesieni! Małgorzata Rozenek zagra w filmie u Patryka Vegi! Gwiazda wystąpi jako jedna z głównych postaci! Już od jakiegoś czasu pojawiały się spekulacje na temat roli Małgorzaty Rozenek w filmie Patryka Vegi. A wszystko zaczęło się od tajemniczego spotkania gwiazdy ze znanym reżyserem. Teraz plotki znalazły swoje potwierdzenie. Jak widać świeżo upieczona mama Henryczka nie boi się kolejnych wyzwań. Tym razem będzie to wyzwanie aktorskie! Małgorzata Rozenek w rozmowie z portalem Pudelek.pl wyjawiła, że już rozpoczęła prace w nowym filmie znanego reżysera. Bardzo się cieszę na naszą współpracę i myślę, że będzie o tym głośno. To będzie bardzo spektakularny film. Planujemy w wielu lokalizacjach kręcić, wszystko zależy od pandemii - wyjawiła w rozmowie z Pudelkiem, Małgorzata Rozenek. Co więcej, gwiazda ma zagrać jedną z głównych ról! Małgorzata Rozenek już rozpoczęła lekcje z gry aktorskiej. Będę jedną z głównych postaci. Przechodzę szkolenie aktorskie - dodała Małgorzata Rozenek. Gwiazda przyznała również, że bardzo ceni Patryka Vegę. Wygląda więc na to, że współpraca z reżyserem będzie przebiegała wspaniale. Bardzo cenię Patryka dlatego, że jest najbardziej kasowym polskim reżyserem. Jego filmy są bardzo...