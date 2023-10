Patryk Vega opublikował w mediach społecznościowych zwiastun najnowszego filmu "Miłość, seks & pandemia". Nie mogło w nim zabraknąć naprawdę mocnych scen, w których zobaczymy m.in. Małgorzatę Rozenek, Annę Muchę i Zofię Zborowską. Zapowiedź już wywołała w sieci falę komentarzy. Z jednej strony Internauci nie mogą się doczekać całego filmu, a z drugiej krytykują i piszą wprost, że to "kolejny tasiemiec". Ten zwiastun trzeba zobaczyć!

Patryk Vega nie zdecydował się na przerwanie prac nad swoimi kolejnymi projektami nawet w dobie pandemii. Teraz reżyser opublikował zwiastun swojego nowego filmu, który nawiązuje właśnie do trudnego - 2020 roku, który zdominował koronawirus. Zobaczymy w nim, jak zdaniem reżysera zmieniły się relacje międzyludzkie i przed jakimi wyborami musiało stanąć wiele osób:

To był dla nas wszystkich szczególny rok. Nasze życie wywróciło się do góry nogami. Pandemia zmusiła nas do refleksji i obnażyła kruchość relacji międzyludzkich. Samotność w czasie pandemii, wyzuty z emocji seks i coraz większa trudność w zbudowaniu z drugim człowiekiem relacji opartej na miłości. O tym opowiada mój nowy film. ⁣

Kochani, życzę Wam, aby nadchodzący rok był czasem pozytywnych zmian oraz ukojenia ❤️⁣ - napisał Patryk Vega na Instagramie.