Małgorzata Rozenek-Majdan ostatnio olśniła wszystkich swoim wyglądem podczas wiosennej ramówki stacji TVN. Gwiazda bardzo szybko wróciła do formy sprzed ciąży, a my teraz możemy oglądać jej drogę do idealnej sylwetki, dzięki programowi "Rozenek cudnie chudnie".

Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z gwiazdą, która wyjawiła nam, jak czuje się we własnym ciele.

Prawda jest taka, że ja mam taką cechę - nie wiem, czy to jest od urodzenia, czy w wyniku wychowania moich rodziców, że ja niezależnie od tego, jak wyglądam uważam, że w ogóle jestem najpiękniejsza na świecie. Zawsze się czuję świetnie. [...]

Skąd takie przeświadczenie? Co dał Małgorzacie Rozenek-Majdan program "Rozenek cudnie chudnie" w TVN Style? Tego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej.