Póki co Kuba Wojewódzki nie dementuje informacji, którą sam przekazał światu - w "Dzień Dobry TVN", przy okazji promocji nowego show "Mask Singer", dziennikarz pochwalił się, że za siedem miesięcy zostanie ojcem. Wiedząc, że Kuba potrafi i lubi żartować na każdy temat, wszyscy zaczęli zastanawiać się, czy to prawda, a jeśli tak, to kim jest dziewczyna samozwańczego króla TVN. Dziewczyna Kuby Wojewódzkiego Kuba Wojewódzki niedługo skończy 60 lat i jak sam powiedział, czekał całe życie na to, żeby zostać ojcem. Radosną nowinę przekazał w "Dzień Dobry TVN", nie wszyscy mu jednak uwierzyli, pamiętając, że jakiś czas temu Wojewódzki ogłosił koniec swojego programu w TVN, co oczywiście okazało się żartem. Czy tym razem będzie jednak inaczej? Kiedy fani zaczęli gratulować Kubie, showman odpowiadał na niektóre komentarze i to bardzo poważnie! Kim jest więc tajemnicza partnerka Kuby? Słowo tajemnicza nie jest tu przypadkowe - po wcześniejszych bardzo medialnych związkach, Wojewódzki tym razem nie zdradza żadnych szczegółów ze swojego życia prywatnego. Na jego Instagramie nie ma praktycznie zdjęć z dziewczyną, a jedyne to takie, gdzie oboje... pokazują nogi i oglądają telewizję. Kiedy jeden z fanów pod tym postem zapytał, czy Kuba pokaże światu ukochaną, Wojewódzki odpowiedział jasno: Te czasy bezpowrotnie minęły... Wygląda na to, że na razie nie dowiemy się, kim jest dziewczyna Kuby. Tak czy inaczej - parze serdecznie gratulujemy!