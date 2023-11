2 z 4

Wojna na słowa

W połowie września konflikt wybuchł jednak na nowo. Zaczęło się od tego, że powściągliwa wcześniej Małgorzata Rozenek-Majdan pozwoliła sobie na docinki pod adresem Rusin. Zapytana przez dziennikarza „Super Expressu” o kwestię testowania kosmetyków na zwierzętach, odpowiedziała: „Walka o prawa zwierząt jest dla mnie bardzo ważna. Tylko ja nie wykorzystuję jej do promocji swoich kosmetyków, tak jak Kinga Rusin”. Dziennikarka poczuła się tą wypowiedzią sprowokowana, bo od razu zamieściła odpowiedź na Instagramie.

I ku zdziwieniu wielu osób nie przebierała w słowach.

„No dobra, nie będę udawać, że pada deszcz, kiedy na mnie plują. Dosyć tego pseudo Wersalu. Nie pozwolę, żeby wypindrzona, sztuczna lala, wdzięcząc się do kamery, przekreślała jednym koślawym zdaniem ideały, o które walczę od lat! Rozenek zarzuca mi wykorzystywanie w biznesie walki o prawa zwierząt. Co za żałosna próba obrony jej własnej hipokryzji! (...) Właśnie ze względu na prawa zwierząt zrezygnowałam z olbrzymiej kasy w Chinach, nie wchodząc tam z moją marką, mimo wielu propozycji z tamtej strony! Czy Rozenek zrezygnowała z reklamy, czyli pieniędzy, kiedy dowiedziała się, że marka, z którą podpisała kontrakt, testuje produkty na rynek chiński na zwierzętach?! Z tego, co widzę, nie”, napisała Rusin.

Takiego ciosu z jej strony nikt się nie spodziewał. Ale w nieoficjalnych rozmowach z dziennikarzami Kinga tłumaczyła się, mówiąc, że wypowiedź Małgorzaty nie tylko narusza jej dobra osobiste, ale i uderza w jej biznes kosmetyczny. Rozważała nawet przez chwilę złożenie pozwu do sądu. Czy Rusin tak mocno zareagowała, bo zaczęła obawiać się strat w swoim biznesie? Z tego, co napisała na Instagramie, wynikało, że nie chodzi o to, bo dziennikarka twierdziła, że jej firma rozwija się świetnie, a dochód ze sprzedaży kosmetyków Pat & Rub by Kinga Rusin w pierwszej połowie 2018 roku wyniósł 16 mln złotych. Na taki sukces pracowała dwa lata, od momentu gdy rozstała się ze wspólniczką i zaczęła sama zarządzać biznesem.

Rusin szczyci się jednak nie tylko sukcesami finansowymi, lecz także tym, że jej kosmetyki są ekologiczne. Ona sama od dawna jest wegetarianką, używa wyłącznie naturalnych kosmetyków i detergentów, nieraz też pokazała, że leży jej na sercu dobro przyrody. Kilka miesięcy temu włączyła się w protest przeciwko wycince Puszczy Białowieskiej, popierała usunięcie z rządu ministra Jana Szyszki, nazywając go publicznie szkodnikiem. Niedawno w wywiadzie dla magazynu „Twój Styl” przyznała jednak, że nie jest ekologicznym radykałem, bo nosi skórzane buty i dodatki. „Skóry to »odpad« z produkcji podstawowej, czyli mięsa, które jemy. Skoro zabijamy zwierzę, wykorzystajmy je w całości. Z szacunku”, wyjaśniła swoją postawę. Podkreśliła przy tym, że uważa za swój obowiązek uświadamianie ludzi w zakresie ekologii i działanie na rzecz zwierząt.