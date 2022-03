Małgorzata Rozenek u Kuby Wojewódzkiego! Rozmawiali o wojnie, rodzinie, a także o swoim konflikcie!

Jeśli myśleliście, że między dwoma wiodącymi gwiazdami stacji TVN - Kubą Wojewódzkim a Małgorzatą Rozenek-Majdan emocje już opadły, to byliście w błędzie. W najnowszej rozmowie z Krzysztofem Stanowskim z "Kanału Sportowego", Wojewódzki opowiedział o szokujących sms-ach, które miał dostać od Małgorzaty. W długiej, dwugodzinnej rozmowie, którą już (sobota) obejrzało pół miliona osób, Wojewódzki przyznaje otwarcie, że nie lubi Rozenek-Majdan. Opowiada też o tym jak miał zakończyć się proces, który wytoczyła mu Rozenek. Jak twierdzi, wcale jej nie przepraszał. Mówi też wprost o sms-ach, które miał dostawać od koleżanki ze stacji. To były jednoznaczne propozycje seksualne. I ja mam te sms-y - mówi zdecydowanie Wojewódzki. Kuba Wojewódzki u Krzysztofa Stanowskiego o procesie z Małgorzatą Rozenek W trakcie programu "Hejt Park" prowadzący wywiad Krzysztof Stanowski zapytał m.in. czy Wojewódzki przeprosił Małgorzatę Rozenek. Nigdy w życiu bym nie przeprosił Małgorzaty Rozenek za to co mi robiła, albo to w jaki sposób próbowała się ze mną umówić - odparł gwiazdor. Ale przegrałeś proces przecież? - dopytywał prowadzący. Nie przegrałem. (...) Posłuchaj. Tego pewnie nikt nie wie... Jadę do Gdańska, do sądu. Bo jako osoba oskarżona mogłem zdecydować, ja mam też mieszkanie w Trójmieście, że ja utrudnię trochę życie państwu Majdanom i będą do mnie dojeżdżali do Trójmiasta. I jedziemy na pierwszą rozprawę. Ze mną jedzie tabun osób, bardzo dużo kobiet związanych z TVN-em, które opowiadały o pewnej liście, o której opowiadała Małgosia, że miała taką listę i sobie odhaczała, z tym bym się spotkała, z tym nie. Z tym bym chciała... Tam byli też...