Małgorzata Rozenek w ogniu krytyki za rodzinną sesję z flagami Ukrainy. Fani: "Opanujcie się!"

Anna Lewandowska zdradziła, jak wykorzysta mieszkanie po zmarłej babci. "Na pewno tego by chciała"

Anna Lewandowska przed kilkoma dniami pożegnała swoją ukochaną babcię, Jolantę Krzywańską. Jednak pomimo trudnych chwil w życiu rodzinnym, gwiazda nie zapomina o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą i realnie angażuje się w pomoc uchodźcom. Teraz trenerka postanowiła podzielić się z fanami kolejną pomocą, jaką ona i jej najbliżsi zdecydowali się ofiarować Ukraińcom. Ma to związek z mieszkaniem po zmarłej babci Anny Lewandowskiej. Anna Lewandowska pomaga uchodźcom z Ukrainy. Kolejny piękny gest trenerki Anna Lewandowska ponad tydzień temu poinformowała swoich fanów, że ona i jej rodzina mierzą się z "niewyobrażalną stratą". Dopiero kilka dni później Anna Lewandowska wyjaśniła w bardzo poruszającym wpisie, że zmarła jej babcia . Żona Roberta Lewandowskiego była bardzo zżyta z Jolantą Krzywańską. Te bardzo smutne wydarzenia w życiu rodzinnym trenerki zbiegły się w czasie z dramatem, jaki obecnie przeżywają Ukraińcy. Gwiazda mimo trudnych chwil w życiu prywatnym, natychmiast bardzo aktywnie włączyła się w pomoc uchodźcom, a teraz ona i jej najbliżsi zdecydowali się na kolejny wyjątkowy gest - uciekający przed wojną Ukraińcy znajdą schronienie w mieszkaniu po zmarłej babci Anny Lewandowskiej. Trenerka i jej rodzina już przygotowują dla nich miejsce. - Szykujemy mieszkanie dla rodziny z Ukrainy. Mieszkanie po Babci... Na pewno by tego chciała - napisała Anna Lewandowska. Zobacz także: Anna Lewandowska chwali się, jak jej córki kibicują Robertowi Lewandowskiemu Anna Lewandowska jest bardzo aktywna na swoim Instagramie, a jej konto obserwuje prawie 4 miliony fanów. Żona Roberta Lewandowskiego wykorzystuje swoje zasięgi, aby wspierać zbiórki dla organizacji humanitarnych, które angażują się przede wszystkich w pomoc dla dzieci. Gwiazda przekazuje...