Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan ruszyli w kolejną podróż. Zdjęcia paparazzi

Czy Małgorzata Rozenek już urodziła? Na jej Instagramie pojawił się bardzo wymowny wpis! Jej trzeci synek powinien pojawić się na świecie lada chwila. A może... szczęśliwi rodzice już przeżyli tę wyczekiwaną od tylu miesięcy chwilę? Zobaczcie, co właśnie napisała Małgorzata Rozenek. Zobacz także: Radosław Majdan przez przypadek pokazał wózek dziecka! Wybrali z Małgosią klasyczny model Małgorzata Rozenek wyrusza do szpitala Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan wyczekują jednego z najpiękniejszych dni swojego życia. Na świat przyjdzie ich pierwsze wspólne dziecko. Bycie ojcem to jedno z największych marzeń Radosława Majdana. Czy już się spełniło? Wszyscy wyczekują z niecierpliwością radosnej nowiny, że trzeci syn Małgorzaty Rozenek jest już na świecie. Wygląda na to, że malec urodzi się lada chwila! Szczęśliwa mama właśnie wyruszyła na porodówkę. Ważną chwilę opisała na Instagramie: Przyszedł czas... ruszamy w jedną z najważniejszych podróży naszego życia 💕 Trzymajcie kciuki 🍀 Wygląda na to, że już niedługo rodzina Majdanów się powiększy! Już nie możemy się doczekać i trzymamy kciuki! Małgorzata Rozenek zapiera ze sobą niezłą wyprawkę! Tylko spójrzcie na opublikowane przez nią zdjecia, a szczególnie na to z mężem... Miło jest patrzeć na ich szczęście. Zobacz także: Małgorzata Rozenek w stroju kąpielowym z H&M odpoczywa przed porodem Małgorzata Rozenek wyruszyła do szpitala. Czy pierworodny syn Radosława Majdana urodzi się już dziś w nocy? Wyświetl ten post na Instagramie. ...