Małgorzata Rozenek urządziła Wigilię... w połowie grudnia! "Kto powiedział, że musi być 24.12"

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan , choć rzadko pokazują się razem i raczej stronią od opowiadania o swoim życiu, są uważani za jedną z najlepiej dobranych par w polskim show-biznesie. Ciężko się dziwić - każde ich wspólne zdjęcie zdaje się potwierdzać te słowa. Przypomnijmy: Zakochani Rozenek i Majdan z dziećmi na Barbórce. Nie zabrakło czułości Przed zakochanymi święta Bożego Narodzenia. Ostatnie tygodnie grudnia to również ostatni taki czas, kiedy oboje nie są pochłonięci zawodowymi obowiązkami. Tuż po nowym roku Rozenek wchodzi na plan nowego programu, a zdjęcia do niego będą kręcone w całej Polsce. Jak donosi "Party", para chce do tego czasu skończyć urządzanie nowego domu i niewykluczone, że wyprawi już w nim rodzinną wigilię. Najbliższe dni Rozenek i jej ukochany spędzą na kupowaniu ostatnich drobiazgów, tak aby jeszcze przed Bożym Narodzeniem skończyć urządzanie nowego domu. Czy to znaczy, że Małgosia i Radek chcą zaprosić swoich bliskich na wigilię? Możliwe, bo nieraz podkreślali, że spotkania z rodziną w czasie świąt są dla nich bardzo ważne - czytamy w "Party". Jesteście ciekawi, w jakim stylu urządzą swój wspólny dom? Zobacz: Znamy szczegóły nowego programu Rozenek. To będzie hit wiosny w TVN Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan z synami na Barbórce: