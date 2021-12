Małgorzata Rozenek już ozdobiła dom na święta. Fani krytykują: "Przesada z tym"

Choinka co roku jest najważniejszą Bożonarodzeniową dekoracją w każdym katolickim domu. Zaczepia się na niej mnóstwo ozdób, suszonych owoców i cukierków, a pod nią kładzie się stosy prezentów dla najbliższych. Choinka nie zawsze była tak mile kojarzona, jak dzisiaj. Jak wyglądała kiedyś i czego była symbolem? Legenda o niedźwiedziu Istnieje legenda, wedle której to niedźwiedź zapoczątkował i nadał ważną rolę choince. Niedźwiedź spieszył się, aby przywitać nowo narodzonego Jezusa, nie miał jednak dla niego żadnego prezentu. Wyrwał jedną małą choinkę z lasu, na której błyszczały jeszcze krople rosy i podarował ją uradowanemu Jezusowi. Legenda mówi, że od tamtej pory choinka uchodziła za symbol życia. Do Polski choinka przyszła od Germanów Tradycję ubierania choinki rozpoczęli Germanie. Stosowali oni gałęzie jodły do odstraszania złych mocy i chorób. Zawieszali gałęzie pod sufitem w domu albo na drzwiach wejściowych. Polacy przejęli tradycję bożonarodzeniowej choinki właśnie od Germanów , jednak dopiero około XVI wieku. Tam symbolizowała pogaństwo, dlatego też nie była przez Polskę przyjęta zbyt przyjaźnie. Początkowo choinkę ubierali tylko zamożniejsi, w XIX i XX wieku choinka stała się już obowiązkową ozdobą świąteczną w każdym domu. Podłaźniczki zamiast choinek Zanim choinka zawitała do polskich domów, propagowane było wieszanie tzw. podłaźniczek. Podłaźniczki to gałęzie z choinek , które owijało się wokół metalowej obręczy, dekorowano jabłkami oraz orzechami i wieszano nad stołem. Podłaźniczka miała chronić dom przed złymi duchami i nieurodzajem. Podłaźniczka wisiała w domu aż do Święta Trzech Króli (6 stycznia) albo Matki Boskiej Gromnicznej (2 lutego). Podłaźniczki nie można było wyrzucić i...