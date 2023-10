TYLKO U NAS: Małgorzata Rozenek odpowiada na krytykę Edyty Górniak!

Kiedy Małgorzata Rozenek pochwaliła się przyjęciem trzeciej dawki szczepionki, głos zabrała Edyta Górniak, która jest przeciwna szczepieniom i nie do końca wierzy w pandemię. Co na to Małgosia?