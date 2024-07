Małgorzata Rozenek pochwaliła się zdjęciem z Wenecji. Gwiazda wraz z Radosławem Majdanem i dziećmi postanowiła zmienić lokalizację i pojechali do Włoch. Wcześniej całą rodziną wypoczywali we Francji na Lazurowym Wybrzeżu, gdzie mieszka brat Małgorzaty Rozenek. Prezenterka nawet na wakacjach nie zapominała o swoich fanach i nowym programie "Projekt Lady", który z odcinka na odcinek zdobywa coraz więcej fanów. Na swoich kontach w social mediach co tydzień dziękowała za wsparcie. Teraz może już odetchnąć z ulgą, bo program to prawdziwy sukces!

W czwartek na swoim profilu na Instagramie Małgorzata Rozenek pokazała fotkę z Radosławem Majdanem z romantycznej Wenecji. Z pewnością oboje są zachwyceni piękną architekturą, ciasnymi uliczkami i gondolami, których dookoła jest pełno. Zobaczcie ich wspólne zdjęcie.

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan w Wenecji

Wcześniej zakochani byli na Lazurowym Wybrzeżu

