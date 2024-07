Małgorzata Rozenek i Jacek Rozenek pokłócili się o dzieci? Prowadząca "Projekt Lady" aktualnie przebywa na urlopie z synami i Radosławem Majdanem na Lazurowym Wybrzeżu. Jak podaje tygodnik "Na żywo" zaplanowanie tego wyjazdu stało pod dużym znakiem zapytania. Podobno Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan tuż przed podróżą zostali zaskoczeni informacją o tym, że w tym samym czasie urlop zaplanował Jacek Rozenek ze swoją partnerką. Aktor również chciał zabrać dzieci na wakacje.

Jacek Rozenek chciał wykorzystać przerwę w nagrywaniu serialu "Barwy szczęścia".

Małgorzata Rozenek bardzo chce mieć dobre relacje z byłym mężem, ponieważ wspólnie wychowują synów. Podobno było jej bardzo przykro, że nie zsynchronizowała swojego urlopu z jego terminarzem:

Czuła się rozdarta. Poprosiła Jacka, by tym razem poszedł jej na rękę. Obiecała, że w przyszłości to on będzie miał pierwszeństwo w planowaniu wakacji z dziećmi - twierdzi informator gazety.