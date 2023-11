1 z 5

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan zjawili się na "Top of the Top Sopot Festival”, zorganizowanym przez stację TVN w Operze Leśnej. 1. dzień festiwalu był hołdem dla muzyki dlat 80. i 90. Podczas koncertu „Forever Young” mogliśmy usłyszeć takie wielki hity jak: "Live is Life" czy "I’ve Been Thinking About You" czy zobaczyć na scenie m.in. Fun Factory i Beverly Craven. Rozenek i Majdan bawili się doskonale, nic więc dziwnego, że następnego dnia postawili na relaks. Para wybrała się na sopockie molo, gdzie czekał na nią jacht! Zobaczcie na kolejnych stronach galerii relaks w wykonaniu jednej z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu.

