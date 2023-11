1 z 5

Moda to przewrotna sprawa. Jakimś cudem niezgrabne, toporne buty w stylu ortopedycznych biegaczy z lat 80. Triple S marki Balenciaga stały się najpopularniejszym obuwiem sezonu. I nikomu nie przeszkadza to, że kosztują 3000 zł. Podobna sprawa w przypadku koszyków amerykańskiego brandu Cult Gaia. Choć wyglądają uroczo – i pasują jak ulał do instagramowych stylizacji w marynarskim stylu – nie sposób przejść obojętnie obok zaporowej ceny wiklinowej torby: 1000 zł. Nikt nie powiedział, że trendy są tanie.

Więcej: Urodziły dzieci i zachwycają! Zobacznajseksowniejsze mamy w bikini

Chyba że jesteście Małgorzatą Rozenek! Nigdy nie stroniąca od nowego gorącego trendu gwiazda TVN właśnie pokazała stylizację, w której połączyła obie stylowe tendencje w typowy dla siebie eklektyczny sposób. Ale nie są to orignalne projekty za ciężkie miliony – a przystępne cenowo odpowiedniki z popularnych sklepów. Zajrzyjcie do naszej galerii żeby zobaczyć look Małgorzaty i dowiedzieć się wszystkiego o jej dodatkach!

Więcej: Jakie marki kostiumów kąpielowych wybiera Małgorzata Rozenek-Majdan?