Małgorzata Rozenek zachwyciła swoją stylizacją! Jednej z największych gwiazd TVN nie mogło zabraknąć na pokazie jesiennej ramówki stacji. Już dziś TVN zaprezentuje to, co widzowie będą mogli oglądać w długie jesienne wieczory. Na konferenencji prasowej Małgorzata Rozenek pokazała się bardzo oryginalnej kreacji. Prowadząca hit "Projekt Lady" wybrała seksowną suknię z kolorowym, asymetrycznym dołem. Look uzupełniła kolorowymi sandałkami, a talię podkreśliła paskiem ze złotą klamrą. Gwiazda TVN wyglądała obłędnie!

Zobaczcie sami, jak na prezentacji jesiennej ramówki wyglądała Małgorzata Rozenek!

