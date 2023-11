1 z 6

Małgorzata Rozenek i Radek Majdan na "Top of the Top Sopot Festival". Jedna z najpopularniejszych obecnie par w Polsce pojawiła się na festiwalu muzycznym, który zorganizowała stacja TVN w Operze Leśnej. Za nami 1. dzień festiwalu, który był hołdem dla muzyki lat 80. i 90. Podczas koncertu „Forever Young” mogliśmy usłyszeć takie wielki hity jak: "Live is Life" czy "I’ve Been Thinking About You" czy zobaczyć na scenie m.in. Fun Factory i Beverly Craven.

Podczas koncertu oddano też hołd Korze, która zmarła 28 lipca. Kasia Kowalska, Organek, Małgorzata Ostrowska, Maciej Maleńczuk oraz Lady Pank zaśpiewali "Krakowski Spleen". Choć nie wszystkim przypadło do gustu zachowanie Macieja Maleńczuka, występ i tak przejdzie do historii.

A jak podczas festiwalu bawiła się Małgorzata z Radkiem? Zobaczcie zdjęcia na kolejnych slajdach!

Zobacz: Polskie i zagraniczne gwiazdy przybyły do Sopotu! Rozpoczyna się Top Of The Top Sopot Festival 2018! ZDJĘCIA