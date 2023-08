Prowadząca Sopot Festival zaliczyła wpadkę! Dekolt wymknął się spod kontroli

Natasza Urbańska zachwyciła odważną kreacją na ściance podczas Top of the Top Sopot Festival 2022. Ten dzień jest dla niej podwójnie wyjątkowy, ponieważ nie tylko bierze udział w walce o Bursztynowego Słowika, ale również obchodzi swoje 45. urodziny. Zobaczcie nowe zdjęcia pięknej solenizantki. Natasza Urbańska świętuje 45. urodziny na festiwalu w Sopocie Drugi dzień festiwalu Top of the Top Sopot Festiwal 2022 gości całą plejadę gwiazd. Agnieszka Chylińska pokazała nowe tatuaże na twarzy. Z kolei Ewa Farna wystąpiła po raz pierwszy po narodzinach córki. Furorę na ściance zrobiła także Natasza Urbańska. Gwiazda "365 dni" wystąpiła w ultra seksownej stylizacji, w której wyeksponowała swój umięśniony brzuch i długie zgrabne nogi. W takiej kreacji mało która gwiazda odważyłaby się wyjść na ściankę. Natasza Urbańska prezentowała się jednak bezsprzecznie doskonale. Zobacz także: Natasza Urbańska nie pozwoliła obejrzeć filmu "365 dni" córce Kalinie! Żałuje swojej roli? 17. sierpnia, czyli w drugi dzień Top of the Top Sopot Festivalu 2022 Natasza Urbańska obchodzi również swoje 45. urodziny. Czy tego dnia spełni swoje muzyczne marzenie i sięgnie po Bursztynowego Słowika? Natasza Urbańska podczas drugiego dnia festiwalu walczy o Słowika Publiczności w Sopocie. Czy ten rok okaże się dla niej wyjątkowy muzycznie? Zobacz także: Top of the Top Sopot Festival 2022: Kayah zbojkotowana? Managerka zabrała głos Natasza Urbańska kilka miesięcy temu wygrała swój pierwszy program muzyczny. Występując pod przebraniem Deszczu, wyśpiewała sobie zwycięstwo w "Mask Singer". Czy podczas Top of the Top Sopot Festivalu 2022 wyśpiewa sobie kolejne zwycięstwo? To byłaby niesamowita pamiątka z okazji urodzin!