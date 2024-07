Małgorzata Kożuchowska ma ręce pełne pracy. Jednak nie zapomina o tym co najważniejsze, czyli o drugim człowieku. Aktora zawsze jest chętne do pomocy, a niedawno uczyniła piękny gest. Gwiazda chce pomóc dzieciom swojej zmarłej przyjaciółki, Agnieszki Kotlarskiej. Zobacz: Piękny gest ze strony Kożuchowskiej. Zajęła się dziećmi zmarłej aktorki

Aktorka nie ukrywa tego, że jest bardzo wierząca i podkreśla to na każdym kroku. Media szczególnie to zaznaczały, kiedy Kożuchowska zaszła w ciążę. Nie jest tajemnicą, że bardzo długo się o nią starała i nie wiadomo było czy jej się to uda. Gwiazda zaznacza, że bardzo ważną osobą w jej życiu był papież Jan Paweł II. Wczoraj mijała kolejna rocznica jego śmierci , a Kożuchowska postanowiła poświęcić mu kilka słów. Na swoim profilu na Facebooku napisała:

10 lat minęło, a wydaje się, że to było wczoraj... Patrząc wstecz jak zmieniło się moje życie od 2 kwietnia 2005 roku myślę, że mam za co dziękować!

Z pewnością chodzi o narodziny jej ukochanego synka, którym zajmuje się najlepiej jak potrafi.

