Radosław Majdan nie zaprosi Dody na swój ślub z Małgorzatą Rozenek. Para niewiele zdradza mediom na temat przygotowań do tego wielkiego dnia i więcej na ten temat mówią osoby trzecie, niż sami zainteresowani. Jednak jedno jest pewne - była żona pana młodego - Doda, z pewnością nie znajdzie się na liście zaproszonych gości.

Piosenkarka zdradziła na łamach "Faktu" pewną anegdotę z czasów, gdy jeszcze była partnerką Radka Majdana.

Pamiętam, jak kiedyś leżeliśmy na plaży w Izraelu, jeszcze jako młody, początkujący związek i ja oczywiście w swoim stylu zapytałam go: Jak się rozstaniemy i będziemy wiązać się z kimś innym, to myślisz, że zaprosimy się na swoje śluby? Radek odpowiedział na to: „Oczywiście, że nie! Więc pamiętaj, żeby mnie nie zapraszać, bo ja ciebie nie zaproszę". I to chyba wciąż aktualne... - powiedziała Doda.