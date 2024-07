Wszystko wskazuje na to, że Maja Sablewska rozkręciła się na dobre. Wczoraj poinformowaliśmy was o tym, że była menedżerka Dody, Mariny i Edyty Górniak zajęła się projektowaniem butów a dzisiaj okazuje się, że Sablewska wzięła się również za pisanie poradników! Jak donosi magazyn "Party" celebrytka zostanie autorką dwóch książek, które będą nosić tytuły: "Zamieniamy wszystko, co białe, na zielone" i "Wizerunek to nie tylko ubiór". Okazuje się, że Maja Sablewska może liczyć na wsparcie swojego partnera, Wojciecha Mazolewskiego.

- Maja jest pełna energii i ma mnóstwo pomysłów! Nigdy nie widziałam jej w tak dobrej formie. To zasługa Wojtka, który bardzo ją wspiera, oraz propozycji, które ostatnio dostała - zdradziła znajoma Sablewskiej.

Przystojny partner Mai rzeczywiście odmienił ją nie do poznania (czytaj: Oto przystojniak Mai Sablewskiej). Gwiazda jest wyraźnie spełniona i szczęśliwa. Jakby tego było mało blogerka marki Rimmel zaprojektuje wkrótce kolekcję butów (czytaj: Sablewska projektuje dla znanej marki). Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy!

