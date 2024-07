1 z 6

Open'er Festival co roku przyciąga do Trójmiasta tłumy fanów muzyki z całej Polski, a nawet Europy. W tym roku było podobnie, a na północ kraju wybrało się też tradycyjnie już sporo celebrytek, dla których była to okazja nie tylko do zabawy, ale też pochwalenia się letnimi stylizacjami. Przypomnijmy: Gwiazdy tłumnie wyruszyły nad morze. Przyciągnęła je pewna atrakcja

Wśród nich znalazła się też Maja Sablewska, która w Gdyni pojawiła się ze swoim facetem, Wojciechem Mazolewskim. Para nie rozkoszowała się jednak muzyką sama. Towarzyszyli im m.in. Agnieszka Szulim, Nergal, Jessica Mercedes czy Natalia Klimas.

Szczególnie obecność Szulim i Nergala wydaje się interesująca, biorąc pod uwagę ich napięte stosunki z Dodą, z którą Majka odnowiła jakiś czas temu przyjaźń. Zwrócili też na to uwagę fani Mai na Facebooku, ale ta zdaje się tym nie przejmować.

Tak Maja bawiła się na Openerze z chłopakiem i znajomymi: