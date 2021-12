Maja Hyży jest w ciąży - dowiedzieliśmy się o tym we wtorek, 21 kwietnia. Gwiazda zdradziła, że już od jakiegoś czasu chciała mieć jeszcze jedno (już trzecie!) dziecko - dlatego tym bardziej to wspaniała wiadomość. Maja Hyży zdradziła ten sekret w rozmowie z magazynem "Gala". Teraz postanowiła dodać jeszcze kilka słów od siebie za pomocą Instagrama: Dziś jest ten dzień kiedy chcę podzielić się z Wami nowiną 😁 SPODZIEWAMY SIĘ MALUSZKA! Spełnienie moich marzeń, dopełnienie mojej kobiecości i macierzyństwa. Ta mała istota we mnie to dar od Aniołów - jestem najszczęśliwszą Kobietą na świecie 😇 - napisała Maja Hyży. Maja Hyży przy okazji pochwaliła się zdjęciem, na którym widać że brzuszek jest już naprawdę duży! Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Maja Hyży (@majahyzy) Kwi 21, 2020 o 11:48 PDT Maja Hyży, była żona Grzegorza Hyżego, jest już mamą bliźniaków - Wiktora i Alexandra. Teraz okazuje się, że jej rodzina znów się powiększy! Ojcem jej trzeciego dziecka jest Konrad: (...) ciąża jest tylko i aż przypieczętowaniem naszej miłości oraz wisienką na kilkupiętrowym torcie. Dlaczego? Bo każde z Nas jest już po przejściach, z bagażem doświadczeń, a dla siebie staliśmy się karmą za wcześniejsze upadki- zdradziła w rozmowie z gala.pl. Przypomnijmy, że w polskim show-biznesie trwa prawdziwy baby boom! Dzieci spodziewają się: Małgorzata Rozenek, Marta Żmuda-Trzebiatowska czy Anna Lewandowska. Teraz do tego grona dołączyła również Maja Hyży! Maja zaledwie kilka miesięcy...