TYLKO U NAS: Wiemy, ile zarobi Jason Derulo za występ na Sylwestrze z Dwójką w TVP! 

Sylwestrowe imprezy w największych miastach Polski z gwiazdami polskiej i zagranicznej sceny muzycznej to już tradycja! Pandemia koronawirusa wszystko zmieniła i stacje deklarowały, że rezygnują z imprez plenerowych w związku z obowiązującymi obostrzeniami. Teraz okazuje się, że "Sylwester Marzeń z Dwójką" organizowany przez TVP jednak odbędzie się na świeżym powietrzu . Do takich informacji dotarł Pudelek.pl Według doniesień serwisu trwa już budowa sceny! "Sylwester Marzeń" TVP w plenerze! Do tej pory stacja TVN i Polsat deklarowały, że w tym roku nie odbędą się sylwestrowe imprezy w plenerze ze względu na pandemię koronawirusa. Teraz Pudelek.pl informuje, że "Sylwester Marzeń z Dwójką" organizowany przez TVP odbędzie się w amfiteatrze w Ostródzie. Centrum Kultury w Ostródzie potwierdziło, że amfiteatr został wynajęty: Mogę potwierdzić wynajem amfiteatru na produkcję audycji telewizyjnej "Sylwester Marzeń z Dwójką" przez TVP - zdradziła dla Pudelek.pl przedstawicielka ostródzkiego Centrum Kultury. Przedstawiciel urzędu dodał jednak, że to nie władze Ostródy odpowiadają za to wydarzenie, a jedynie wynajmują obiekt. Wygląda na to, że prace są już na zaawansowanym etapie i trwa budowa sceny: Trwa właśnie budowa sceny dla artystów. Na miejscu pracują też oświetleniowcy, stoją ciężarówki ze sprzętem nagłaśniającym - podaje portal. Nie wiadomo jeszcze czy impreza odbędzie się z udziałem publiczności? Wydaje się to trudne w obecnej sytuacji, kiedy nadal obowiązuje zakaz organizowania imprez. Zobacz także: TYLKO U NAS! Wielki powrót Dody na Sylwestra?! Gwiazda rozważa ofertę jednej ze stacji! Jedną z gwiazd "Sylwester Marzeń z Dwójką" będzie...