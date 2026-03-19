Magdalena Boczarska zachwyciła wszystkich już w pierwszym odcinku "Tańca z Gwiazdami". Aktorka od lat dostawała propozycje od produkcji, aż w końcu zdecydowała się stanąć do tanecznej konkurencji przed oczami telewidzów. Jedna z najbardziej lubianych uczestniczek popularnego show nagle postanowiła zdradzić ukrywaną do tej pory informację.

Magdalena Boczarska wyjawiła prawdę tuż przed 4. odcinkiem "Tańca z Gwiazdami"

Magdalena Boczarska w 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" tworzy parę numer 12 wraz z Jackiem Jeschke. Tancerz kilkukrotnie zdobył już legendarną Kryształową Kulę w programie, a według wielu Boczarska może być kolejną aktorką, którą doprowadzi do finału telewizyjnego show. W ostatnim odcinku Magda i Jacek awansowali do kolejnego etapu rywalizacji decyzją zarówno ocen jury, jak i głosów telewidzów, tym samym dostając szansę na udział w odcinku rodzinnym. Szansę tą stracili ostatnio Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino , a Boczarska skomentowała już odpadnięcie Komarnickiej z programu.

Choć aktorka w wywiadach nie zdradzała, kogo będziemy mogli zobaczyć u jej boku na parkiecie w niedzielny wieczór, teraz w końcu postanowiła to ujawnić. Na Instagramie Magdalena Boczarska opublikowała humorystyczne nagranie z treningu do "Tańca z Gwiazdami" już nie tylko z tancerzem Jackiem Jeschke, lecz także z aktorem Mateuszem Banasiukiem, z którym Boczarska od lat jest w związku. Stało się jasne, że do odcinka rodzinnego aktorka zaprosiła właśnie swojego życiowego partnera.

Mateusz Banasiuk idzie z nami 'w tango' w najbliższym odcinku. A co dopisała Boczarska pod filmikiem.

Fani Magdaleny Boczarskiej nie kryją ekscytacji

Na skrywaną do tej pory przez Magdalenę Boczarską informację natychmiastowo zaczęli reagować fani programu, nie kryjąc swojej ekscytacji względem zobaczenia na parkiecie trio złożonego z aktorki, Jacka Jeschke i Mateusza Banasiuka, który kiedyś występował w "Tańcu z Gwiazdami" jako uczestnik.

Tak myślałam, że Mateusz do was dołączy! Ależ to będzie petarda!

Tak myślałam, że Mateusz z Wami zatańczy. Mam nadzieję, że nie zapomniał jak się tańczy. Najwyżej jego partnerka Hania mu podpowie. Nie mogę się doczekać tego tanga czytamy w komentarzach.

Nie zabrakło też komentarza tancerki Hani Żudziewicz, która prywatnie jest żoną Jacka Jeschke, a w programie pod jej taneczną opieką jest Gamou Fall.

O kurczaki co to będzie skomentowała Żudziewicz.

Na udział w rodzinnym odcinku ze swoją partnerką zdecydował się także Mateusz Pawłowski, który wraz z ukochaną trenuje do "Tańca z Gwiazdami".

