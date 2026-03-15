Magdalena Boczarska kolejny raz dała z siebie wszystko na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Czy w trzecim odcinku podobnie jak w poprzednich będzie numerem jeden w punktacji jurorskiej?

Występ Magdaleny Boczarskiej w "Tańcu z Gwiazdami"

Jeszcze chwilę temu zastanawiano się, co z występem Magdaleny Boczarskiej w "Tańcu z Gwiazdami". Aktorka miała na treningu nabawić się kontuzji żeber, a jej obecność w odcinku miała stanąć pod znakiem zapytania. Tuż przed odcinkiem na żywo, Pomponik informował, że Magdalena Boczarska zatańczy z programie, a jej choreografia miała zostać zmieniona tak, by nie narażać ją na ból.

Aktorka w 3. odcinku "Tańca z Gwiazdami" poradziła sobie fenomenalnie. Nie brakowało również podnoszeń. Magdalena Boczarka i Jacek Jeschke otrzymali owacje na stojąco.

Magda jak na Ciebie patrzę, to wydaje mi się, że nie lubisz smarować chleba masłem porażek. (...) Piękne były nogi, jedno było jakby te nogi były troszkę kosztem góry powiedział Tomasz Wygoda.

Boczara to musi być ''Kiedyś byłam różą'', albo ''Testosteron'', Pani czuje cha chę dodała Kayah.

Gratulacje, jesteś absolutną fighterką (...) Połączenie Kayah Twojej muzyki z tym tańcem, to jest bomba podsumowała Ewa Kasprzyk.

Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke otrzymali 45 punktów.

Internauci o występie Magdaleny Boczarskiej w "Tańcu z Gwiazdami"

Występ Magdaleny Boczarskiej zrobił wrażenie nie tylko na jurorach ale również na widzach:

Bardzo dobra cha-cha, mega przyjemnie się Was ogląda na parkiecie

To już staje się nudne... kolejny raz świetny taniec

Wspaniale zatańczyli jak zwykle! Było idealne partnerowanie, były rytmiczne nogi u Magdy. Tak powinno się tańczyć w tym programie! Wielkie brawa

fot. Wojciech Olkuśnik/East News

