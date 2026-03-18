Mateusz Pawłowski mknie z ukochaną na trening do "Tańca z Gwiazdami". Paparazzi wszystko uchwycili
Wielkimi krokami zbliża się rodzinny odcinek "Tańca z Gwiazdami", podczas którego uczestnicy zatańczą ze swoimi najbliższymi. Jak się okazuje, znany z "Rodzinki.pl" Mateusz Pawłowski na parkiet Polsatu zaprosił swoją ukochaną partnerkę. Paparazzi uchwycili ich tuż przed treningiem z Klaudią Rąbą.
Pomimo iż wielu kojarzy Mateusza Pawłowskiego głównie z roli rezolutnego Kacperka z "Rodzinki.pl", to w najnowszej odsłonie "Tańca z Gwiazdami" 21-letni aktor udowadnia, że nie jest już tym samym małym chłopcem, lecz pewnym siebie mężczyzną. Kolejne niezwykle udane choreografie w jego wydaniu w towarzystwie Klaudii Rąby są szeroko komentowane przez sympatyków show. I choć wielu miało nadzieję, że w rodzinnym odcinku serialowy Kacper zatańczy ze swoim "tatą" z "Rodzinki.pl", czyli Tomaszem Karolakiem, który zrobił furorę w poprzedniej edycji "Tańca z Gwiazdami", to nic bardziej mylnego. Jak się okazuje, 21-letniemu gwiazdorowi na parkiecie Polsatu już niebawem będzie towarzyszyć jego ukochana partnerka, Kornelia, którą do tej pory chronił przed show-biznesem. Tak para przygotowuje się do występu.
Mateusz Pawłowski zatańczy w "Tańcu z Gwiazdami" ze swoją ukochaną
Emocje związane z najnowszą odsłoną tanecznego hitu Polsatu powoli zaczynają sięgać zenitu. Po tym, jak z "Tańca z Gwiazdami" odpadli Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino, w sieci zawrzało. I podczas gdy część sympatyków show skupia się na krytyce minionego odcinka i jego wyników, inni już z wypiekami na twarzach czekają na kolejną serię zapierających dech układów tanecznych w wykonaniu swoich ulubieńców.
By tego było mało, wielkimi krokami zbliża się także długo wyczekiwany rodzinny odcinek, w którym tuż obok gwiazd i tancerzy, na parkiecie Polsatu zobaczymy także najbliższe osoby uczestników. Jak się okazuje, już w najbliższą niedzielę, w tanecznej rywalizacji Mateusza Pawłowskiego aktywnie będzie wspierać jego partnerka, Kornelia, z którą aktor już teraz rozpoczął wspólne treningi.
Mateusz Pawłowski z ukochaną na treningu do "Tańca z Gwiazdami"
Choć Mateusz Pawłowski stara się stronić od dzielenia się prywatnością i skutecznie chroni swoją partnerkę przed show-biznesem, tym razem postanowił zrobić wyjątek. Paparazzi uchwycili 21-letniego aktora wraz z jego ukochaną, Kornelią, jak mkną na wspólny trening do "Tańca z Gwiazdami".
tego dnia aktor postawił na luźny casualowy look z szarą oversozową bluzą z kapturem w roli głównej. Do tego czarne luźne spodnie typu cargo i loafersy. Z kolei jego partnerka zdecydowała się na modne, szare futreko typu Après-ski, ciemne spodnie palazzo i wygodne sneakersy. Zobaczcie tylko te zdjęcia.
Kim jest partnerka Mateusza Pawłowskiego?
Mateusz Pawłowski do tej pory unikał tematu swojego życia uczuciowego, jego ukochana nie jest bowiem związana z show-biznesem. Teraz jednak wszystko się zmieni. Gwiazdor "Rodzinki.pl" już niebawem przedstawi Kornelię światu.
U mojego boku zobaczymy moją partnerkę życiową, czyli Kornelię. Tutaj chciałem właśnie pójść w taką prywatność, bo właśnie jak patrzyłem na inne edycje, jak to wyglądało, to ludzie właśnie zapraszali swoje bliskie osoby z tego życia prywatnego. Więc też chciałem dokonać takiego delikatnego uchylenia rąbka tajemnicy
Partnerka Mateusza Pawłowskiego nie jest influencerką, wokalistką ani aktorką, co tylko podkręca ciekawość widzów. Jak sobie poradzi na parkiecie? Tego dowiemy się już niebawem.
