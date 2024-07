Ostatnio Magda Gessler była gościem "DD TVN", w którym opowiedziała, o tym jak według niej powinien wyglądać wielkanocny stół. Restauratorka stawia przede wszystkim na naturalne ozdoby i dużo kwiatów. Telewizyjna gwiazda wyznała również, że sama maluje pisanki, farbując jajka cebulą i własnoręcznie grawerując wzory.

Podczas rozmowy na temat pisanek Magdzie przypomniała się historia z czasów studenckich, gdy studiowała na akademii sztuk pięknych w Hiszpanii. W okresie przedświątecznym zarabiała na malowaniu jajek. Robiła z nich naszyjniki, które później sprzedawała.

- Wieszałam jajka wielkanocne na szyjach Hiszpanów. I oni z tymi jajkami chodzili po dworze. To był początek jajecznych świąt wielkanocnych. Potem się okazało, że nosili je cały rok, bo im się to podobało. Robiłam to pędzlem 0,1mm całymi nocami, ale utrzymywałam się przez to na studiach i miałam za co kupować farby - wspominała Gessler w "DD TVN".