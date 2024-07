Magdalena Cielecka i Maja Ostaszewska to nie tylko piękne i utalentowane aktorki, ale także osoby o wrażliwych sercach. Gwiazdy wsparły akcję wyrzucone.pl, której celem jest walka z bezdomnością zwierząt oraz promowanie odpowiedzialne i świadome decyzje związane z posiadaniem psów/kotów. Lato to szczególny czas dla zwierząt. W tym okresie wiele z nich jest porzucanych w okresie wakacji. Wówczas okazuje się, że ich właściciel porzucają swoich pupili, gdy chcą wyjechać na urlop. Zobacz też: Magdalena Cielecka szykuje się do ślubu. Zdradziła ją koleżanka

Reklama

Na profilu akcji na Facebooku czytamy:

Dwie piękne, utalentowane i wrażliwe na los zwierząt kobiety pozdrawiają wszystkich zebranych wokół wyrzucone.pl. Serdecznie dziękujemy za wsparcie Pani Mai Ostaszewskiej i Magdalenie Cieleckiej.



Zobaczcie zdjęcia aktorek w koszulkach, promujących akcję!

Zobacz na Polki.pl: Magdalena Cielecka została polską Angeliną Jolie

Reklama