Madonna znana jest z nienagannego stylu i wzorowej klasy. Stylizacja, którą gwiazda miała na sobie podczas festiwalu w Wenecji, gdzie promowała swój najnowszy film "W.E." budzi w nas mieszane uczucia. Na czerwonym dywanie Madonna pojawiła się w kreacji od Vionnet z wytłoczonymi czerwonymi motylkami.

Całość uratowały jedynie rewelacyjne "kocie" okulary Miu Miu. Ekscentryczna kreacja bardziej pasowałaby do jej twórczości z okresu "Like A Prayer", jednak do 53-letniej damy już niekoniecznie...



Podoba wam się ta stylizacja Madonny?



