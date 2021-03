Maciej Musiałowski i Julia Wieniawa nagrali wspólny singiel! "Zabierz tę miłość" jest już hitem na YouTubie! 

W ostatnim czasie Julia Wieniawa uczestniczyła w wielu artystycznych projektach, które były owiane tajemnicą, teraz jednak w końcu możemy zobaczyć efekty jednego z nich. Jak widać kariery jednej z największych gwiazd polskiego show-biznesu nie była w stanie powstrzymać nawet panująca epidemia, a aktorka, która w 2015 roku wydała swój debiutancki singiel, właśnie nagrała kolejny utwór i to w duecie z Maciejem Musiałowskim. Julia Wieniawa już jakiś czas temu zapowiadała, że ma zamiar skupić się na muzyce, jednak takiej dawki emocji nikt się nie spodziewał. Fani gwiazdy są zachwyceni i nie ukrywają, że w takim wydaniu poruszyła ich do łez.

Piosenka Macieja Musiałowskiego i Julii Wieniawy

To nie pierwszy raz, kiedy drogi tej dwójki się spotkały, a swojego czasu spekulowano nawet, że Julia Wieniawa i Maciej Musiałowski są parą! Ostatnio utalentowani aktorzy młodego pokolenia wystąpili w mini serialu i słuchowisku "Random", a teraz ukazał się ich wspólny utwór. Jak się okazuje, opublikowane na Instagramie aktorki fotografie, na których prezentuje się w pięknej, długiej, eleganckiej sukience w kolorze butelkowej zieleni, pochodziły właśnie z planu teledysku do piosenki "Zabierz tę miłość", za której słowa i kompozycję odpowiada sam Maciej Musiałowski. Kiedy w mediach społecznościowych gwiazdora "Kodu genetycznego" i "Sali samobójców. Hejter", a także Julii Wieniawy pokazała się oficjalna informacja na temat ich projektu, fani wręcz oszaleli z zachwytu.

- Łzy i łzy - dawno mnie tak żadna piosenka nie poruszyła... cudowne. - Dawno nie słyszałam tak dobrego utworu👌 🔥 jesteście WYJĄTKOWI!!!! 👏 - W takiej odsłonie najbardziej podoba mi się Twój głos! - Piękny utwór, aż brak słów. Brawo! 🖤 - To jest tak piękne. - Magia po prostu! Więcej nie umiem napisać przez łzy, które wywołała u mnie ta piękna historia.

Trudno nie zgodzić się z opiniami internautów. Co więcej, utwór Julii Wieniawy i Macieja Musiałowskiego jest bezpośrednim nawiązaniem do "Randoma" i jak się okazuje, słuchowisko stało się dla młodego aktora motywacją do ukończenia pracy nad piosenką, która narodziła się w jego głowie o wiele wcześniej - bo dokładnie rok temu.

Relacje, rozstania i rozbieżności - to emocje, które prowadziły mnie podczas pisania tego utworu. Wyjechałem, nie chciałem stać się ofiarą lock downu, zamkniętą w mieszkaniu samotnie z psem i głową pełną myśli. Szczęście w nieszczęściu przyniosło zaproszenie od pewnej Rosjanki, która mianowała się moją ciocią. W jej pięknym domu stał fortepian, któremu przyglądałem się dość długo. W końcu się przełamałem. Z dnia na dzień przelałem swoje uczucia na pierwszą zwrotkę i refren. Bałem się. Nie chciałem znów wpadać w basen tych uczuć, ale stało się i… nie żałuję, bo dzięki temu w końcu mogłem się uwolnić od tych emocji. Propozycja wzięcia udziału w słuchowisku przyszła niedługo później. Być może był to znak - mówił Maciej Musiałowski.

Na szczęście producenci zdecydowali się na wykorzystanie szkiców Macieja Musiałowskiego, a ten następnie dopisał kolejne zwrotki specjalnie dla Julii Wieniawy. Słyszeliście już efekty pracy tego duet?

Właśnie ukazał się utwór, który jest muzycznym debiutem Macieja Musiałowskiego. W duecie ze znanym aktorem zaśpiewała Julia Wieniawa.

Gwiazda w ostatnim czasie zapowiadała, że ma zamiar skupić się na muzyce. Wszystko więc wskazuje na to, że niebawem usłyszymy kolejne nowości.

Co więcej za słowa i kompozycję utworu "Zabierz tę miłość" odpowiada sam Maciej Musiałowski. Piosenka zaczęła powstawać już rok temu, a teraz aktor stworzył kolejne zwrotki dla swojej koleżanki z planu "Randoma".

Tekst piosenki "Zabierz tę miłość" Maciej Musiałowski & Julia Wieniawa

Zabierz tę miłość nie mogę jej już znieść

Uczucia giną jak deszcz i śnieg

Pogania mnie wyprzedzasz mnie

Przecież też wiesz mijamy się

Moja nić, którą przyszyłem się do ciebie chyba pękła mi

Nie czuję splotów twojej skóry, idź przodem ja

Dziś nie dołączę dzisiaj muszę zasnąć sam, idź przodem ja

Zgubiłem z tobą coś, co muszę znaleźć sam

Zabierz tę miłość nie mogę jej już znieść

Uczucia giną jak deszcz i śnieg

Pogania mnie wyprzedzasz mnie

Przecież też wiesz mijamy się

Zamknij drzwi, usiądź przy oknie choć na chwilę daj się mi

Proszę dotknij mnie, ukłuj, zatrzymaj, nie chcę jeszcze tracić cię

Jeszcze nie, bez ciebie wszystko mija gdzieś zgubiłam sens

Gdzieś w naszej ciszy zatrzymałam własnych myśli dźwięk

Zabierz tę miłość nie mogę jej już znieść

Nasze uczucia giną jak deszcz i śnieg

Pogania mnie wyprzedzasz mnie

Przecież też wiesz mijamy się

Boli mnie ciało, boli mnie ciało

Bez ciebie boli ciało mnie, bez ciebie boli ciało mnie

Boli mnie ciało, boli mnie ciało

Bez ciebie boli ciało mnie, bez ciebie boli ciało

Boli mnie ciało, boli mnie ciało

Bez ciebie boli ciało mnie, bez ciebie boli ciało mnie

Boli mnie ciało

Dotknij mnie, dotknij mnie