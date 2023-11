Produkcja "M jak miłość' zdecydowała się na nową czołówkę do serialu, bo sporo postaci odeszło. Części z nich pokończyły się wątki. Na pewno nie zobaczymy w niej po raz pierwszy Mareczka czyli Kacpra Kuszewskiego oraz Dominiki Kluźniak. Ich wątek wygasa z końcem listopada. Ale na planie "M jak miłość" nie widać było też Tomasza Ciachorowskiego, czyli serialowego Artura Skalskiego. Czy to oznacza, że Iza (Adriana Klaska) i Marcin (Mikołaj Roznerski) w końcu pozbędą się psychopaty ze swojego życia?

M jak miłość wraca po wakacjach 2018 od poniedziałku 27. sierpnia

Mąża Izy - Artura na pewno zobaczymy po wakacjach w "M jak miłość". Iza trafi do szpitala, straci pamięć, a Artur oskarży Marcina o to, co się jej przytrafiło. Mężczyźni będą alej walczyć o dziecko. Ale na planie nowej czołówki serialowego Artura było brak. Za to pojawiła się na nim Maria Pawłowska, serialowa Ania - która na razie zdobyła serce Chodakowskiego.

Czy to oznacza, że Artur zniknie z serialu, a jedyną rywalką Izy pozostanie Ania?

Na razie Tomasz Ciachorowski chwalił się tylko próbami do nowego spektaklu w Teatrze Polania. Zaczął też próby do spektaklu "Jaskiniowcy", gdzie zastapił w głównej roli Mikołaja Roznerskiego.

A może Tomasz Ciachorowski został dograny do czołówki osobno? Wszystko wyjaśni się po wakacjach.

Tylko Adriana Klaska i Mikołaj Roznerski byli widziani na planie nowej czołówki "M jak miłość".

Serialowa Iza i Ania w objęciach Marcina, to na pewno zobaczymy w nowej czołówce "M jak miłość".