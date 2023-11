Wiele osób uważa, że podstawowym warunkiem stworzenia szczęśliwego związku jest prawdziwa miłość. Z tego powodu przy pierwszych oznakach, że pojawia się kryzys w związku, niektóre pary poddają w wątpliwość siłę łączącego ich uczucia. Może jednak być tak, że udany związek potrzebuje trochę więcej niż sama miłość.

Równie ważna jest empatia, wspólne wartości i chęć bycia z drugą osobą. Razem z miłością, tworzą podwaliny dobrego związku.

Prawdziwa miłość a etapy związku

Miłość składa się z trzech głównych składowych – zakochania, bliskości i zaangażowania. Z prawdziwą miłością często utożsamia się pierwszy, romantyczny etap związku, zapominając, że dojrzały związek opiera się też o wspólne zobowiązania czy wyjątkową intymność, której nie dzieli z nikim innym. Zakładając, że jakaś prawdziwa miłość istnieje, jej obraz może być daleki od romantycznej i upojnej wizji hollywoodzkich filmów. Być może więcej w niej bliskości z drugim człowiekiem niż wielkich uniesień.

Prawdziwa miłość a konflikty wartości

Zdarza się, że niektóre pary, mimo wielkiej siły uczucia, które jest między nimi, nie dogadują się dobrze. Wcale nie musi chodzić wówczas o to, że ich miłość nie jest prawdziwa. Może być też tak, że mają zupełnie inne oczekiwania od życia, potrzeby, plany, wierzą w co innego i co innego jest dla nich ważne. Bardzo często trudno jest pogodzić te wszystkie elementy w taki sposób, żeby stworzyć stabilny i udany związek. W takich wypadkach nawet prawdziwa miłość to może być za mało.

Prawdziwa miłość a empatia i bycie dla drugiej osoby

Prawdziwa miłość nie powinna się kończyć na silnych emocjach odczuwanych w środku, ale być też odczuwana na zewnątrz. Bez empatii, ciepła, wyrozumiałości, otwartości i gotowości do wzajemnego wspierania się żaden związek nie może być szczęśliwy. Podobnie w przypadku, gdy jednemu z partnerów brak czasu dla drugiego. Nie wystarczy więc, żeby prawdziwa miłość po prostu istniała – ona musi też z siebie coś dawać.

Czy prawdziwa miłość wystarczy, żeby stworzyć szczęśliwy związek?

Obrońcy mitu prawdziwej miłości twierdzą, że ona istnieje i jest wystarczająca, żeby stworzyć udany związek. Dzieje się tak dlatego ponieważ z samej swojej definicji sprawia ona, że ludzie zachowują się w związkach w najlepszy możliwy sposób. Jest to jednak wizja wyjątkowo krzywdząca ludzi, którzy darzą się silnymi uczuciami, a mimo to mają trudności. Może więc należy uważać, że każda miłość jest prawdziwa, choć nie zawsze ma szansę przetrwać.