Łukasz Podolski, choć urodził się w Polsce, swoją karierę postanowił robić w Niemczech. Jest również znany w Wielkiej Brytanii, gdzie gra dla jednego z najlepszych europejskich klubów, Arsenalu Londyn. Ostatnio został przyłapany przez brytyjskich paparazzi na przejażdżce rowerowej ze swoim synem. Przypomnijmy: Łukasz Podolski z synem na przejażdżce rowerowej. Podobny do sławnego piłkarza?

Podolski nie zapomniał jednak do końca o naszym kraju. Wczoraj piłkarz pojawił się w Warszawie, gdzie otworzył pierwszą w Polsce placówkę swojej fundacji ARKA, działającej na rzecz dzieci z rozbitych rodzin, pokrzywdzonych przez los, bądź będących w trudnej sytuacji życiowej. Łukasz zapowiedział, że będzie odwiedzał te miejsce tak często, jak tylko będzie mógł:

Bardzo się cieszę, widząc to, co udało się nam tutaj osiągnąć. Wiem, że wszystkie dzieci kochają piłkę. Tak też było, gdy ja byłem mały. Do dzieci trzeba mieć serce, nie wystarczy dać im pieniądze albo jedzenie. Ja sam mam syna i on jest dla mnie najważniejszy. Wiem, że nie sposób pomóc wszystkim, ale od czegoś trzeba zacząć. Zawsze w miarę moich możliwości, gdy tylko będę w Warszawie, będę starał się tu wpadać i patrzeć, co robią dzieci i się z nimi bawić - mówił piłkarz