Każda gwiazda ma jakieś kaprysy, często zapisane w specjalnym aneksie do umowy. Nawet Łozo nie wchodzi do garderoby jeśli nie ma w niej 8 puszek napoju energetycznego.



Jak donosi "Fakt" Łozo potrafi wypić wszystko przez zaledwie 4 godziny.



- W umowie Łozo ma zapisane, że w jego garderobie zawsze musi stać kilka schłodzonych napajów energetycznych. Nie pije nic innego - zdradza w rozmowie z Faktem osoba pracująca przy show Polsatu Must Be The Music.



Teraz już wiemy dlaczego gada jak nakręcony.

pijavka