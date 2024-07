Kilka tygodni temu mieliśmy przyjemność obserwować powstawanie najnowszego lookbooku ślubnej kolekcji Macieja Zienia. A już dziś przedstawiamy Wam efekty pracy z Honoratą Wojtkowską.

Przed obiektywem Łukasza Dziewica była uczestniczka "Top Model" czuła się nad wyraz dobrze. Jej delikatna, oryginalna uroda idealnie wpasowuje się w klimat najnowszej kolekcji Zienia.

Panna młoda według Zienia to eteryczna, seksowna, elegancka kobieta, która do ołtarza idzie z ogromnym wdziękiem i lekkością. Sukienka podkreśla jej urodę, ale nie przebija jej osobowości. Podkreślona talia, rozkloszowane spódnice sprawiają, że sylwetka panny młodej nabiera subtelności i dziewczęcości. A przewijająca się w kolekcji skłonność do dekonstrukcji dodaje kreacjom zwiewności i delikatności.

Zień wykorzystał w swojej kolekcji lekkie, transparentne materiały nawiązujące do obowiązujących trendów. Projektant wyznaje zasadę "im mniej tym więcej" i radzi zachować umiar również w makijażu, czy fryzurze. Obecnie atelier przy Mokotowskiej w Warszawie, oferuje również usługi w tym zakresie.

Pełna galeria zdjęć nowej kolekcji ślubnej marki Zień >>>>

kj