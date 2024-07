Liroy pokazał córkę Michelle! Poseł Piotr Marzec pojawił się z nią w siedzibie Telewizji Polskiej przy ulicy Woronicza w sobotę podczas preselekcji do Eurowizji 2016. Liroy wraz z córką przyszli kibicować swoim faworytom. Liroy ma troje dzieci ze swoją obecną żoną Joanną Krochmalską: 12-letnią Michelle, 3-letniego Piotrka i Dextera, który urodził się pod koniec 2014 roku. Poza tym poseł ma jeszcze dorosłego syna z poprzedniego małżeństwa.

Reklama

Liroy z córką Michelle na preselekcjach do Eurowizji 2016

Sobotni koncert w studiu na Woronicza wzbudził wiele emocji. Ostatecznie Polskę w Szwecji będzie reprezentował Michał Szpak. Czy Liroy z córką Michelle też go wspierali? Nie wiadomo. 12-latka jest bardzo podobna do znanego taty, a na zdjęciach widać, że świetnie się dogadują i lubią spędzać razem czas. Poza tym Michelle ma swój styl i śledzi to, co dzieje się w modzie! Długi, klasyczny płaszcz to jeden z najmodniejszych trendów obowiązujących na wiosnę. Uwagę zwracał też czarny kapelusz, który dodał nonszalancji temu zestawowi. Czy Waszym zdaniem Michelle jest podobna do Liroya?

Zobacz: Edyta Górniak krytykuje Michała Szpaka! "Jak on się nazywa?" Naprawdę zapomniała?​

Zobacz także

Liroy z córką Michelle na preselekcjach do Eurowizji

Czy Michelle jest podobna do znanego taty?